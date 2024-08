Timothy James Walz wurde am 6. April 1964 in West Point, Nebraska, geboren. Seine Eltern lehrten ihn früh die Werte des öffentlichen Dienstes, der Großzügigkeit und der Arbeit für das Gemeinwohl.

Nach seinem Abschluss an der High School trat Walz in die Army National Guard ein und besuchte das Chadron State College, wo er 1989 einen Abschluss in Sozialwissenschaften erwarb. Ein Jahr lang unterrichtete er im Ausland, bevor er in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, um sich Vollzeit der Army National Guard zu widmen und schließlich eine Position als Highschool-Lehrer und Football-Trainer anzunehmen.

Während seiner Lehrtätigkeit lernte Tim seine spätere Frau Gwen Whipple kennen, die an der gleichen Schule unterrichtete. Sie zogen 1996 nach Mankato, wo sie an der Mankato West High School arbeiteten. Er unterrichtete nicht nur Sozialkunde, sondern half auch als Trainer der Fußballmannschaft von Mankato West, die die erste Staatsmeisterschaft der Schule gewann.