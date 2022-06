Entbehrlicher Hilfsbetrieb (§ 45 Abs. 1 BAO): Ein Hilfsbetrieb ist dann entbehrlich, wenn betriebliche Einnahmen nicht mehr unmittelbar mit dem gemeinnützigen Zweck zusammenhängen. Beispiel: kleine Vereinsfeste (Organisation wird großteils von Vereinsmitgliedern getragen), Flohmarkt etc.

Orange = unterliegen nicht der Umsatzsteuer, aber unterliegen unter bestimmten Voraussetzungen der Körperschaftsteuer (wenn die Gewinne aus den gesamten steuerpflichtigen Tätigkeiten eine Summe von 10.000 Euro pro Kalenderjahr übersteigen)

Begünstigungsschädlicher Geschäftsbetrieb (§ 45 Abs. 3 BAO):

Die Einnahmen stammen aus größeren wirtschaftlichen Aktivitäten und die Voraussetzungen für unentbehrliche oder entbehrliche Hilfsbetriebe treffen nicht zu.

Beispiel: Große Vereinsfeste (Organisation wird nicht großteils von Vereinsmitgliedern getragen, Besucherzahl ist nicht ausschlaggebend), Kantinen, Warenverkaufsstellen

Rot = unterliegen der Umsatzsteuer, der Körperschaftsteuer und es besteht Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht

Welche Vereinsförderungen gibt es?

Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Förderungen für konkrete Vorhaben von Vereinen. Diese Vorhaben müssen direkt oder indirekt zur Umsetzung des Vereinszwecks beitragen. Auch Verbände können den dazugehörigen Vereinen finanzielle oder organisatorische Unterstützung anbieten. Einen Überblick über diverse Förderungen für Vereine gibt das Transparenzportal des Finanzministeriums. Hier kann - unterteilt in Themengebiete - nach Förderungen gesucht werden.

Um von der Corona-Krise betroffene Vereine zu unterstützen, wurden zudem Förderungen wie der Sportbonus für Sportvereine in Leben gerufen. Dabei übernimmt das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aufgrund der Corona-Pandemie 75 % des Mitgliedsbeitrags. Der Zuschuss wird mit 90 Euro pro neuer Mitgliedschaft gedeckelt.

Außerdem gibt es den Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen (NPO), der gemeinnützige Organisationen aus allen Lebensbereichen (Kultur, Sport, Wissenschaft etc.), freiwillige Feuerwehren oder gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften mit Zuschüssen unterstützt.

Wie kann man einen Verein auflösen?

Ein Verein kann freiwillig wieder aufgelöst werden. Welche Bedingungen in diesem Fall eingehalten werden müssen und was mit dem Vereinsvermögen passiert, ist in den Vereinsstatuten festgelegt. Wenn ein Verein sich freiwillig auflöst, muss das der Vereinsbehörde innerhalb von vier Wochen bekanntgegeben werden. Dazu ist das Formular "Anzeige der freiwilligen Vereinsauflösung" auszufüllen. Die zuständigen organschaftlichen Vertreter:innen müssen mindestens ihren Namen, ihre Funktion und das Datum der freiwilligen Auflösung angeben und das Formular muss von den organschaftlichen Vertreter:innen eigenhändig unterschrieben werden.

Ist noch eine Abwicklung laufender Geschäfte erforderlich (beispielsweise die Beendigung eines Mietverhältnisses), geschieht das durch eine/n Abwickler:in. Diese Person verwaltet und verwertet auch das Vereinsvermögen, zieht Forderungen des Vereins ein und ist im Kontakt mit etwaigen Gläubiger:innen des Vereins.

Bei der freiwilligen Auflösung des Vereins fallen keine Kosten an. Die Rechtspersönlichkeit des Vereins endet nach dem Vereinsgesetz mit der Eintragung seiner Auflösung im Vereinsregister. Bei einer Abwicklung endet die Rechtsfähigkeit erst mit dem Eintragung der Beendigung der Abwicklung.

Die bei einer Auflösung zuständigen Stellen sind dieselben wie bei der Gründung eines Vereins: