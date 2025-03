Viktor Orban: „Wir sind die Zukunft“

Sie sind Regierungschef eines Kleinstaats in einer geopolitisch instabilen Region. Trump will sich stärker auf Asien konzentrieren, auf Kosten des militärischen Engagements in Europa. Welche Konsequenzen hat das für Ungarns Sicherheit?

Wenn die Europäer den Amerikanern kein gutes Angebot für eine Zusammenarbeit machen, werden sie uns keine ­Sicherheit mehr bieten. Uns hinzusetzen und abzuwarten, ist keine Lösung. Wir müssen Ideen vorlegen. Europa ist zwar reich, aber auch schwach. Dies ist die ­gefährlichste Kombination. Wir konnten die Friedensdividende lange genießen. Unter Trump haben wir sie verloren.

Die geopolitische Lage polarisiert die Welt. Ungarn will gute Beziehungen mit dem Westen, mit China und Russland. Drohen Sie damit zwischen den Blöcken zerrieben zu werden?

Nein, im Gegenteil. Ich wuchs im Kalten Krieg auf. Meine Erfahrung war, dass die beiden Großen immer einen Deal schließen. Das Problem haben Nummer drei und vier. Die Amerikaner werden sich mit den Chinesen einigen. Deshalb wird es kein Problem für Ungarn sein, gute Beziehungen mit Peking und Washington beizubehalten. Mit Russland ist es schwieriger. Wir würden gerne alle Geschäfts­beziehungen offenhalten. Die EU stellt sich dem aber entgegen.

Das klingt, als ob Sie sich bereits damit abgefunden haben, dass sich Ungarn in einer Welt positionieren muss, in welcher der Westen seine Vormachtstellung verloren hat.

Ja, so denke ich, auch wenn es hart und provokativ ist. Wirtschaftlich leben wir in einer Welt ohne westliche Vormacht. Die EU verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Sie hat keine Strategie und keine Führung. Was hier passiert, ist peinlich. Die Dynamik der Weltwirtschaft findet sich im Osten – und nun wieder in den USA. China entwickelt sich rasant, Indien auch. Wenn Ungarn nur Wirtschaftsbeziehungen zu Europa pflegt, ist es verrückt.

Und was bedeutet das für die Sicherheitspolitik?

Dass wir Europäer bescheiden sein müssen. Die EU redet davon, ein globaler Akteur zu sein. Aber sie kann nicht einmal die Entwicklungen in der eigenen Nachbarschaft kontrollieren. Wir konnten weder den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verhindern noch den Westbalkan integrieren. So verhält sich kein Global Player. Eine gemeinsame Außenpolitik wäre nur realistisch, wenn Deutschland und Frankreich eine starke politische Führung hätten und der Rest mitmachen würde. Das ist nicht der Fall.

Es ist aber auch Ihr Land, das immer wieder Entscheidungen verzögert oder blockiert, wie zuletzt die Verlängerung der Sanktionen gegen Russland.

Wir sind gegen die Sanktionen. Wir haben in den letzten drei Jahren 19,5 Milliarden Euro verloren, weil wir den Handel einschränken mussten und die Energiepreise stiegen. Ungarn hat durch die Sanktionen mehr gelitten als Russland.

Warum stimmen Sie dann der Verlängerung immer wieder zu, wie zuletzt Ende Januar?

Weil wir uns mit der EU-Kommission über die Energiefrage geeinigt haben. Öl und Gas aus Russland sind überlebenswichtig für die ungarische Wirtschaft. Und wir haben die Zusicherung bekommen, dass sich Brüssel für die Wiederaufnahme des Gastransits durch die Ukraine einsetzt, den Öltransport durch die Druschba-Pipeline weiter erlaubt und Störaktionen Kiews verhindert. Diese Garantien sind jedoch ziemlich vage, zumal die EU-Kommission vieles davon gar nicht selbst in der Hand hat. Aber es geht darum, dass die EU-Kommission unsere Interessen gegenüber der Ukraine vertritt. Binnenländer wie Ungarn oder die Slowakei brauchen Russland für ihre Öl- und Gasversorgung.

Wieso hat sich Ungarn so abhängig gemacht von russischer Energie? Sie unterzeichneten 2021 einen Vertrag für Gaslieferungen, welcher die Hälfte des ungarischen Verbrauchs auf 15 Jahre abdeckte.

Wir haben in den letzten Jahren in Pipelines in fast alle Nachbarländer investiert. Zudem werden wir bald mehr Gas und Öl aus Rumänien, Aserbaidschan und der Türkei erhalten. Wir fördern auch erneuerbare Energien und die Elektrifizierung. Aber wir brauchen Russland als Lieferanten. Deshalb wollen wir zu einer normalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehren.

Ist das seit dem 24. Februar 2022 nicht eine Illusion?

Wir haben Sanktionen nie als ein geeignetes Mittel gesehen, um den Krieg zu beenden. Aber Joe Biden sagte damals: „Putin muss scheitern.“ Der Westen will Russlands Aggression gegenüber der Ukraine dazu nutzen, das Land zu schwächen, es zurückzudrängen. Russland sollte in die Knie gezwungen werden und seine militärischen Ziele in der Ukraine aufgeben. Das hat schlicht nicht funktioniert.

Dennoch: Russland ist der Aggressor, wie Sie auch selbst sagten.

Das ist die offizielle Position der Europäischen Union. Ich verhalte mich da loyal.

Sehen Sie es persönlich anders?