Wenn innere Unruhe zum Dauerzustand wird

Das Gefühl einer inneren Anspannung und Unruhe kennt wahrscheinlich jeder. Schon in der Kindheit und Jugend sind wir vor wichtigen Prüfungen und Schularbeiten mit diesem unangenehmen Gefühl in der Magengegend konfrontiert. Ein Zustand, der sich über viele Tage hinweg regelrecht manifestieren kann und jedes Mal wieder besonders stark zu spüren ist, wenn die eigenen Gedanken in Richtung dieses gefürchteten Ereignisses gehen.

Solange das Gefühl dann nach dem unangenehmen Termin wieder weg geht ist aber auch alles in Ordnung. Ein bisschen eine innere Unruhe gehört schon dazu, um wichtige Aufgabe, oder Ereignisse dementsprechend vorzubereiten und ernst zu nehmen. Ebenso wie vor „Auftritten“ wie einer Präsentation, oder einem Vortrag, bei den meisten Erwachsenen das berühmte Lampenfieber dazugehört. Das sind alles Gefühle, die einen zugleich auch motivieren Dinge gut zu machen. Weil man dadurch im eigenen „innen“ spürt, dass einem diese Aufgaben wichtig sind und man sich dementsprechend anstrengt.

Wenn das Gefühl der Angespanntheit und Unruhe jedoch zum Dauerzustand wird und sich langfristig manifestiert ist höchste Vorsicht geboten, da dies massive Auswirkungen auf die gesamte psychische Gesundheit haben kann. Ein permanentes Gefühl von Nervosität und gesteigerter Besorgnis kann nämlich immer auch zu körperlichen Folgeerscheinungen führen.

Symptome

In Stresssituationen, in welchen sich ein Mensch bei anhaltender Unruhe physisch und psychisch befindet, weiten sich beispielsweise die Bronchien aus, um so mehr Sauerstoff aufnehmen zu können. Der vom Körper wahrgenommene Stress signalisiert dann dem Gehirn, dass aktuell eine Gefahr besteht. Etwas ist in Dysbalance und er Körper reagiert sofort vegetativ darauf. Durch die Ausweitung der Bronchien wird im nächsten Schritt die Atmung schnell und flach. Zudem schlägt das Herz schneller und stärker, wodurch nun auch der Blutdruck steigt und sich die Blutgefäße verengen sich. Auch die Muskeln werden jetzt besser durchblutet und spannen sich stärker an. Diese Reaktion kann man selbst sehr gut lernen wahrzunehmen, indem man darauf achtet sich aktiv zu beobachten. Den Körper wahrzunehmen. Sobald jemand innerlich angespannt ist hat das immer auch direkte Auswirkungen auf den gesamten Muskeltonus. Was sich bei den meisten Menschen vordergründig in der angespannten, häufig bereits verhärteten, Rückenmuskulatur zeigt.

Erste Hilfe bei innerer Unruhe

Wichtig ist es, hier selbstfürsorglich auf die inneren Signale zu hören und sich zudem öfter die Frage zu stellen „Wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment?“ Eine Frage die zwar vielleicht banal klingen mag, jedoch von größter Bedeutung für das eigene innere Wohlbefinden ist. In Stresssituationen neigt der menschliche Körper dazu „nur“ noch zu funktionieren. Ohne darüber nachzudenken. Wobei schon kurze Pausen eine absolute Entlastung für Ihre innere Balance und Ruhe bewirken könnten. Wenn Sie sich auf die oben gestellte Frage selbst eine Antwort geben wie beispielsweise „angespannt, unruhig, oder überfordert“ können Sie dadurch nun sofort kleine erste Hilfe Maßnahmen setzen - indem Sie jetzt erst einmal ganz tief und bewusst ein- und ausatmen. So entlasten Sie schon einmal ihre Bronchien, sowie den Blutdruck und die Blutgefäße. Weil Sie alleine durch das tiefe und bewusste atmen die innere Balance wiederherstellen. Ihr Körper wird sofort positiv darauf reagieren und etwas ruhiger werden.