So einfach ist es, gesund zu essen

Ebenso in die Kategorie der Begleitstoffe fallen Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe. "Sie helfen uns, die richtige Auswahl an Lebensmitteln zu treffen." Ein Beispiel: Stellen Sie sich einen süßlich duftenden Apfel mit roten Backen vor. Und nun denken Sie an einen von braunen Flecken übersäten Apfel, der bereits faulig riecht. Die Entscheidung zwischen den beiden Obststücken dürfte nicht allzu schwer fallen. Die zahlreichen Funktionen der bioaktiven Stoffe sind längst nicht so gut erforscht wie etwa die der Mineralstoffe und Vitamine. "Was man allerdings weiß, ist, dass man ein Problem hat, wenn sie fehlen", so Kirchmaier.

So komplex die Sache mit den Mikro- und Makronährstoffen ist, so einfach ist es, sich gesund zu ernähren. Als Faustregel nennt Kirchmaier die sogenannte Dreier-Regel: Täglich drei Hände voll Obst, drei Hände voll Gemüse oder Salat und mindestens drei Hände voll von einem Kohlenhydratlieferanten, beispielsweise Erdäpfeln, Getreide oder Hülsenfrüchten. Ebenso auf dem täglichen Speiseplan stehen sollten drei Hände voll Nüsse oder Öl sowie drei Hände voll Milchprodukte. Das entspricht zum Beispiel drei kleinen Bechern Joghurt oder drei Scheiben Käse. Bei Bedarf könne die Menge der einzelnen Lebensmittel natürlich erhöht werden. "Bis auf die Milchprodukte. Von ihnen braucht man nicht mehr."

Für andere Nahrungsmittel wiederum gilt die Dreier-Regel nicht im täglichen, sondern im wöchentlichen Rhythmus. So sollte man drei Mal pro Woche ein Handteller großes Stück Fleisch essen, "vor allem auch, um den Eisenbedarf zu decken", ergänzt Kirchmaier und macht darauf aufmerksam, den Handteller nicht mit der Handfläche zu verwechseln. Ebenso oft auf dem Speiseplan stehen sollte ein Handteller großes Stück Fisch. "Fisch ist ein ausgezeichneter Eiweißlieferant." Über Meeresfische, allen voran Fettfische wie Lachs, Makrele und Hering, nehmen wir jedoch auch sämtliche Schadstoffe zu uns, die das Tier über das Wasser aufgenommen und gespeichert hat. Folglich sollte die Wahl in erster Linie auf Süßwasserfische wie Forelle oder Karpfen fallen. Drei Eier pro Woche runden den Ernährungsplan ab.

Werden diverse Lebensmittel von vornherein vom Speiseplan gestrichen, gilt es, Mangelerscheinungen aktiv vorzubeugen. "Vegetarier:innen tun sich hier relativ leicht, wenn sie gewisse Grundprinzipien einhalten", weiß die Expertin, wobei es bei Eisen und Vitamin B12 immer knapp werde. Und auch den Calciumbedarf zu decken ist nicht so einfach. Das liegt daran, dass das in vegetarischen Lebensmitteln enthaltene Calcium vom Körper oft nicht so gut aufgenommen werden kann. Die Suche nach adäquaten Alternativen ist folglich das Um und Auf einer gesunden vegetarischen Ernährung. Schon deutlich schwieriger haben es Veganer:innen: "In den ersten Jahren geht es im Normalfall gut", weiß die Expertin aus ihrer Praxis. "Aber dann sind die Speicher leer und es beginnt das große Schlucken." Betroffene kommen um die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln über kurz oder lang nicht herum.

Auf welche Lebensmittel sollte man verzichten?

"Verzichten sollte man auf gar nichts", stellt die Diätologin klar. "Weil alles, was verboten ist, drei Mal so gut schmeckt." Wenn man fünf Mal die Woche einigermaßen gesund esse und sich zwei Mal etwas gönne, falle das in keiner Weise ins Gewicht. Was nicht heißt, dass man den Konsum ungesunder Lebensmittel nicht auf ein Mindestmaß reduzieren sollte. Möglichst selten auf dem Speiseplan stehen sollten folglich zucker- und fettreiche Speisen sowie alkoholische und zuckerreiche Getränke wie Fruchtsäfte, Limonaden und Energy Drinks. Dasselbe gilt für Fertiggerichte, enthalten sie, genauso wie Wurst, doch meist sehr viel Fett, Salz und Zusatzstoffe. In großen Mengen miteinander kombiniert können Zusatzstoffe Haut- oder Darmerkrankungen auslösen.

© iStockphoto.com Die Devise lautet: Reduzieren statt Verbieten

Apropos Wurst: "Wenn jemand am Abend partout nicht auf sein Wurstbrot verzichten will, muss man sich seinen gesamten Tagesablauf anschauen. Dazu zählt auch, was er tagsüber so isst." Nur dann könne man nach Alternativen suchen. Grundsätzlich empfiehlt es sich aber ganz und gar nicht, am Abend Wurst zu essen. Das viele Fett sorgt dafür, dass sie überdurchschnittlich lange im Magen-Darm-Trakt verbleibt. Während der gesamten Dauer wiederum nimmt der Körper die in ihr enthaltenen, für gewöhnlich nicht besonders gesunden Zusatzstoffe auf. Studien zufolge steigt damit das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken.

Was hilft gegen Heißhunger auf Süßes?

Nüsse und Trockenfrüchte statt Schokoriegel? Die Ernährungsexpertin antwortet mit einem klaren Nein. "Genau das ist das Dilemma, dass man sagt: Statt der Schokolade ess' ich jetzt einen gesunden Apfel." Früher oder später greife man nämlich ohnehin zu Ersterem. Weil das Gehirn nach Energie verlangt. "Dann hab ich die Schokolade plus den Apfel oder die Nüsse plus die Schokolade. Das bringt gar nichts", mahnt Kirchmaier und ergänzt: "Ist der Süßhunger erst einmal da, ist es schon zu spät." Daher müsse man ihm bereits im Vorfeld auf den Grund gehen. Frühstückt die betreffende Person? Nimmt sie in regelmäßigen Abständen Mahlzeiten zu sich? Lässt sich das Problem nicht mit mehr oder weniger offensichtlichen Fragen ergründen, ist eine Ernährungsberatung gefragt, braucht es hierfür doch das Wissen über die komplexen Vorgänge in unserem Körper.

Wie gelingt die Ernährungsumstellung?

"Pauschal eine Empfehlung zu geben, funktioniert leider nicht." Weil sich die Menschen in ihrem Stoffwechsel unterscheiden. Wer seine Ernährung langfristig umstellen will, dem empfiehlt die Expertin eine entsprechende Beratung. Diese gliedert sich in mehrere Schritte: Zuerst bedarf es eines aktuellen Blutbefunds. Sodann wird der/die Betroffene dazu angehalten, ein dreitägiges Ernährungsprotokoll zu führen. In diesem wird u.a. notiert, was man isst und trinkt, wie und wie viel man sich bewegt, welche Farbe der Harn und welche Konsistenz der Stuhl hat. Zu beantworten sind darüber hinaus allgemeine Fragen, etwa zum Tag-Nacht-Rhythmus und der Stoffwechselaktivität. Sind alle notwendigen Informationen zusammengetragen, wird die Körperzusammensetzung gemessen. "Auf Basis dieser vier Komponenten filtert man die für die Person passende Therapie heraus", schließt die Expertin.

» Ist der Süßhunger erst einmal da, ist es schon zu spät «

Auch die Zeit, die es braucht, um seine ungesunden Ernährungsmuster loszuwerden, variiert von Mensch zu Mensch. "War man als Kind normalgewichtig, hat man einigermaßen gesund gegessen und sich das ganze Leben über bewegt, ist das für gewöhnlich innerhalb eines Monats erledigt", weiß Kirchmaier. Immer vorausgesetzt natürlich, die betreffende Person bringt auch die notwendige Motivation mit. Wesentlich länger brauchen wird die Umstellung dagegen bei einer übergewichtigen Person, die sich seit jeher ungesund ernährt und ihr Leben lang keinen Sport betrieben hat.

Was essen, wenn's schnell gehen muss?

Wer morgens früh aus den Federn muss und daheim nicht zum Frühstücken kommt, dem empfiehlt die Expertin, sich ein gesundes Müsli mit auf den Weg zu nehmen. Hierfür braucht es ein Glas Joghurt, Tiefkühlobst und Nüsse oder Haferflocken - "was man halt so mag". Die Zutaten werden vermischt - und fertig ist die Mahlzeit. Durch die gefrorenen Früchte hält sie selbst im heißen Auto mehrere Stunden lang frisch. Im Kühlschrank aufbewahrt, lässt sich das Müsli auch für zwei, drei Tage im Voraus zubereiten.

© iStockphoto.com Der Mixsalat im Glas ist eine gesunde Mahlzeit

Als Mittagessen eignet sich zum Beispiel ein Mixsalat im Glas. Dieses sollte rund zwei Liter fassen und nicht randvoll befüllt werden, damit sich die Zutaten noch schütteln lassen. Als erstes kommt "eine ordentliche Portion Gehirnnahrung" hinein, beispielsweise Bohnen, Erbsen, Linsen, Vollkornnudeln, gekochte Gerste oder Hirse. Weiter geht es mit dem Salat, etwa Paradeisern, Gurken und grünem Salat. Darüber kann man noch ein paar Nüsse oder Käsestreifen streuen. Die Marinade wird in einem separaten Gläschen mitgenommen. Wer möchte, kann die Mahlzeit mit einem Stück Fisch, zum Beispiel einer geräucherten Forelle, ergänzen.

Soll es noch etwas schneller gehen, kann man ruhigen Gewissens auf zwei, drei Scheiben Vollkornbrot setzen. Dazu empfiehlt sich eine Eiweißquelle wie Käse oder Räucherfisch. Alternativ dazu eignet sich auch ein veganer Aufstrich. Ein bisschen Obst oder Gemüse, zum Beispiel ein Apfel, eine Karotte oder Cocktailparadeiser, dient als Vitaminquelle. "Auch das ist eine gesunde Mahlzeit. Wir müssen nicht alles kochen", ergänzt die Ernährungswissenschafterin. Wer einen empfindlichen Magen habe, könne dazu heißen Tee aus der Thermoskanne trinken. Ansonsten eignet sich Wasser als Getränk.

Gesund abnehmen, aber wie?

Eines gleich mal vorweg: Eine gesunde Diät, die zu 100 Prozent hilft, gibt es nicht. Nur Individuallösungen, betont die Kirchmaier. Laut WHO lag der Anteil an Übergewichtigen in Österreich im Jahr 2015 bei 60 Prozent. Die Corona-Pandemie hat zu einer weiteren Steigerung auf rund 70 Prozent geführt. "Wenn es so einfach wäre, Gewicht zu verlieren, hätten wir diese Zahlen nicht", gibt die Expertin zu bedenken. Wer einmal übergewichtig war - und da reden wir nicht von fünf oder zehn Kilo zu viel -, muss sich sein Leben lang in Selbstdisziplin üben. Ausreichend Bewegung ist ein absolutes Muss. Im besten Fall betreibt man regelmäßig Sport. Im Zuge der Ernährungsumstellung wird ein auf die jeweilige Person zugeschnittener Plan erstellen, der - im Gegensatz zu Diäten - tatsächlich nachhaltig wirkt.