Nach ihrem Studium der Biologie an der Universität Frankfurt am Main wechselte sie für ihre Dissertation nach Basel. Als Post-Doc forschte Siegert am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. 2015 kam sie schließlich als Assistenzprofessorin ans ISTA in Klosterneuburg. Mittlerweile ist sie Professorin und Mitgründerin der Syntropic Medical GmbH