"Die saisonal abhängige Depression ist seit langer Zeit bekannt und manifestiert sich in den Herbst- und Wintermonaten durch Lichtmangel", erklärt Prof. DDr. Siegfried Kasper, Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Uni Wien. Ihm zufolge handelt es sich hier um eine "Dimension, die jeder ein bisschen spürt". Als Krankheit wird sie erst dann bezeichnet, wenn der Alltag zur Last wird und man den täglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. "Jene, die stark betroffen sind, haben wenig inneren Schwung, wenig Antrieb. Sie wollen sich nicht mehr mit anderen Menschen treffen, schleppen sich zur Arbeit und wollen möglichst in Ruhe gelassen werden. Sie gehen sozialen Kontakten aus dem Weg, sie vereinsamen."

Bemerkbar macht sich die Herbst-/Winterdepression, sobald die Tage kürzer werden. In der Regel setzt sie Mitte/Ende September ein und dauert bis März. "Wenn das Tageslicht zur Mangelware wird, werden gewisse Botenstoffe, die auch für die Stimmung zuständig sind, nicht mehr ausreichend produziert", sagt Dr. Alexander Bernhaut, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Konkret geht es hier um Serotonin und Noradrenalin, die das Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsleistung und den Schlaf beeinflussen. Ein Mangel an den Botenstoffen ruft jene Symptome hervor, die wir unter dem Begriff "Herbstdepression" kennen.

Gleichzeitig produziert der Körper während der Wintermonate mehr Melatonin. Das körpereigene Schlafhormon sorgt nachts dafür, dass wir gut schlafen. Mit Einsetzen des Tageslichts wird die Herstellung heruntergefahren. Ist es morgens allerdings dunkel, wird die Produktion fortgesetzt. Tagsüber ausgeschüttet hindert uns Melatonin uns daran, dass wir in die Gänge kommen. Das Aufstehen fällt uns morgens schwerer, eine permanente Tagesmüdigkeit macht sich breit, schildert die Psychologin Dr. Sabine Schneider die Problematik.

"Die typischen Phänomene der saisonal abhängigen Depression sind der Verlust an Motivation und Interesse sowie eine sentimentale bis traurige Stimmung", erläutert Bernhaut. Der Betroffene ist antriebslos, schläft und isst zu viel - vor allem Süßigkeiten und Nudelgerichte, sprich kohlenhydratreiche Kost, die wiederum müde macht. "Damit schließt sich der Teufelskreis", warnt Kasper.

Die Anzeichen im Überblick

• permanente Müdigkeit

• Energiemangel

• Antriebslosigkeit

• Freudlosigkeit

• Verlust an Interessen

• Gereiztheit

• Ungeduld

• gesteigerter Appetit, v.a. auf Süßes

• Probleme bei der Organisation des Alltags

Wer ist betroffen?

"Erste Symptome zeigen sich meist schon während der Pubertät. Frauen sind insgesamt häufiger betroffen als Männer. Allerdings nur bis zur Menopause. Danach gleicht sich der Anteil von Frauen und Männern, die an der Herbst-/Winterdepression leiden, wieder aneinander an", weiß Kasper. Auffällig oft tritt diese Form der Depression im Alter von 25 bis 30 Jahren zutage, "wenn man fix in den Arbeits- und Familienalltag eingebunden ist", seinen Alltag also nicht mehr den Stimmungsschwankungen anpassen kann.

Kann es auch Kinder treffen?

Auch Kinder können Schneider zufolge an der Herbst-/Winterdepression leiden. Ähnlich wie bei Erwachsenen zeigt sie sich in Form von gesteigertem Appetit, übermäßigem Schlafbedürfnis und gereiztem, ungeduldigem Verhalten. Oftmals schlägt sich das Leiden auch in den Schulleistungen nieder. Mitunter lassen sich die beobachteten Veränderungen auch entwicklungspsychologisch begründen. Eine eindeutige Diagnose fällt daher nicht immer leicht. Den Eltern ist angeraten, die Stimmungslage und das Verhalten ihres Kindes genau zu beobachten und im Zweifelsfall die Meinung eines Fachmanns einzuholen.