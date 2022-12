Inhaltsverzeichnis

Da es sich hier um eine subjektive Wahrnehmung handelt, lässt sich das Gefühl der Überforderung nicht pauschal beschreiben. Unter welchen Bedingungen man sich überfordert fühlt, hängt von der Typologie und vom Bio-psycho-sozialen Modell der jeweiligen Person ab. Hierunter versteht man die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, sowie die individuelle Reaktion auf ebendiesen. So kann Stress im Sinne einer Herausforderung als positiv empfunden werden, ebenso aber als negativ. Dann macht sich ein Gefühl der Angst, der Hilflosigkeit und der Überforderung breit.

Ebenfalls relevant in diesem Zusammenhang ist die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen. Hat der/die Betroffene gelernt, um Unterstützung zu bitten? Oder glaubt er/sie, immer alles alleine schaffen zu müssen? Aufgrund ihrer individuellen Erfahrungen und Lernprozesse reagieren die Menschen unterschiedlich auf Stress. Was der eine als positiven Stress - auch Eustress genannt - erlebt, ist für den anderen enorm belastend und somit eine Form von Distress.

Wichtig ist, erste Anzeichen einer Überforderung nicht beiseite zu schieben, sondern ernst zu nehmen. Vertrauen Sie auf Ihre innere Stimme und versuchen Sie nicht, der/die Starke zu sein. Überforderung ist ein Zustand körperlicher und psychischer Erschöpfung. Wenn man nicht rechtzeitig gegensteuert, kann sie in eine Erschöpfungsdepression münden und sich chronifizieren.

Woran erkenne ich eine Überforderung?

Erste Anzeichen der Überforderung sind beispielsweise wiederkehrende Gedanken zu belastenden Themen. Weitere Alarmsignale sind:

Verspannungen

Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen

Magenschmerzen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung, Blähungen (Reizmagen- und Reizdarm-Syndrome)

Schlafstörungen (Einschlaf- und Durchschlafstörungen)

Appetitverlust

Essstörungen

Anhedonie (Verlust der Fähigkeit in Situationen, die früher Freude bereitet haben, Freude zu empfinden)

Oftmals machen sich auch Konzentrationsstörungen und Stimmungsschwankungen breit, gepaart mit Ungeduld, Zynismus und einer allgemeinen Unzufriedenheit.

Welchen Bedingungen begünstigen Überforderung?

Besonders häufig tritt Überforderung bei berufstätigen Müttern auf. Die Mehrfachbelastung - mitunter gekoppelt mit hohen Ansprüchen an sich selbst - spielt hier eine erhebliche Rolle. Der Auslöser für die Überforderung ist man in der Regel jedoch selbst. Und zwar dann, wenn man versucht, stets allen Aufgaben und Rollen gerecht zu werden. Dieser selbstauferlegte Druck, gepaart mit einem Hang zum Perfektionismus und dem Wunsch, es allen recht zu machen, führt über kurz oder lang zu dem Gefühl der Überforderung.

Wobei natürlich niemand davor gefeit ist, in die Überforderung zu schlittern. Die moderne Technik verlangt es uns ab, immer und überall erreichbar zu sein. Wer nicht rechtzeitig lernt, Grenzen zu ziehen, verliert sich früher oder später in den von außen kommenden Anforderungen. Zeit, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, bleibt dann keine mehr. Deshalb sind regelmäßige Pausen - auch die Mediennutzung betreffend - so wichtig. Die Devise lautet: Gehen Sie offline und nehmen Sie sich Zeit für sich!