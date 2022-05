3. Worauf sollte man achten?

Vor dem Golfen sollte man sich aufwärmen, um Muskel- und Bänderverletzungen zu vermeiden. Golf ist sowohl für Senioren als auch für Schwangere geeignet (solange es keine Komplikationen gibt und man sich wohlfühlt).

Einen Überblick, welche Golfclubs es gibt, finden Sie hier.

4. Wie teuer ist der Sport?

Golf ist keine günstige Sportart. Ein Golfschläger-Set inklusive Golftasche kann man ab rund 300 Euro aufwärts erwerben. Außerdem ist Mitgliedschaft in einem Golfclub essentiell für die Handicap-Verwaltung - ohne Mitgliedschaft kann man keine Plätze in Österreich gegen Bezahlung einer "Greenfee" (Tagesspielgebühr) spielen. Die meisten österreichischen Golfclubs haben eine fixe Jahresgebühr, mit der man beliebig oft auf dem Platz spielen kann. Die Jahresgebühren für eine Einzelmitgliedschaft liegen im Schnitt - abhängig von der Größe der Golfanlage - zwischen 400 und 2.000 Euro.

Das Buch "Der Golfschwung" von Ben Hogan erklärt die Schwungtechnik und Grundlagen des Golfspiels und kann hier erworben werden.*

Boxen

© iStockphoto.com/dusanpetkovic Boxen

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Boxen eignet sich für viele Altersstufen. Boxkurse für Kinder beginnen in Österreich meist ab rund 6 Jahren, wie etwa beim Österreichischen Boxverband. Wer gesundheitlich fit ist und Interesse hat, kann Boxen als Freizeitsport auch noch im höheren Alter ausüben.

2. Was wird trainiert?

Beim Boxen kommt praktisch der gesamte Körper zum Einsatz: Mit den Schlägen werden besonders Schultern, Bizeps, Trizeps, Brust und Rücken trainiert. Aber auch die seitlichen Bauchmuskeln müssen arbeiten. Beim Boxtraining für Hobbysportler werden jede Menge Kalorien verbrannt - pro Stunde im Schnitt ab rund 400 kcal (je nach Intensität).

3. Worauf sollte man achten?

Im Profisport ist das Verletzungsrisiko beim Boxen hoch. Betroffen sind vor allem der Kopf, das Herz, innere Organe und Gelenke. Häufige Verletzungen sind Schnittwunden, Prellungen, Zerrungen, Stauchungen und Knochenbrüche. Beim Boxtraining als Breitensport mit professioneller Begleitung durch Trainer:innen reduziert sich das Risiko von Verletzungen stark. Hier stehen nicht nur das Sparring, sondern auch Übungen wie Boxen am Sandsack, Sit-ups oder Seilspringen im Vordergrund.

Für Schwangere ist beim Boxen Vorsicht geboten: Es gilt, dass hohe Intensitäten und Stoßbelastungen wie beim Laufen oder High-Impact-Aerobic vermieden werden sollten. Die Intensität der Übungen hinsichtlich Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinationsanspruch sollten reduziert bzw. angepasst werden. Im Zweifelsfall sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

4. Wie teuer ist der Sport?

Fürs Boxen sind in erster Linie nur Sportschuhe und sportliche Bekleidung nötig. Die Boxhandschuhe können in vielen Boxclubs ausgeliehen werden, sind aber mit 20 Euro aufwärts kostentechnisch erschwinglich. Kurseinheiten können oft in 10er-Blocks, Monats- oder Jahresbeiträgen bezahlt werden. 10er-Blocks kosten zwischen im Schnitt zwischen 150 und 200 Euro. Jahresbeiträge beginnen ab rund 400 Euro aufwärts.

Taekwondo

© iStockphoto.com/Gerville Taekwondo

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst. Viele Vereine bieten Taekwondo ab dem 7. Lebensjahr an, einige veranstalten Kleinkinderkurse mit pädagogisch geschulten Trainer:innen ab 3 Jahren. Prinzipiell eignet sich diese Sportart ansonsten für alle Altersgruppen - abhängig von der Kondition.

2. Was wird trainiert?

Die Silben "tae", "kwon" und "do" stehen für Fußtechnik, Handtechnik und Weg. Bei dieser Ganzkörper-Sportart, werden Schnelligkeit, Konzentration, Ausdauer und insbesondere die Bein- und Armmuskulatur trainiert. Beim Taekwondo werden pro Stunde rund 773 (Mann, 75 kg) beziehungsweise 603 (Frau, 65 kg) kcal verbrannt.

3. Worauf sollte man achten?

Grundsätzlich birgt die Kampfsportart als Freizeitsport bei fachgerechte Ausführung ein geringes Verletzungsrisiko sowie ein geringes Risiko für chronische Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat. Da die Trainingsintensität teilweise hoch ist, sollte bei Vorerkrankungen ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Eine medizinischer Basischeck kann gegebenenfalls nicht schaden. Schwangere sollten Vorsicht wollten lassen und - abhängig von der Fitness - ihr Trainingsvolumen reduzieren. Bei Kampfkunst-Sportarten wie Taekwondo ist zu beachten, dass hohe Intensitäten und Stoßbelastungen vermieden werden sollen. Wenn das Risiko für Stöße auf den Bauch besteht, ist von der Sportart abzuraten. Sobald Unwohlsein auftritt, ist das Training abzubrechen. Im Zweifelsfall sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

4. Wie teuer ist der Sport?

Probetrainings sind beim Taekwondo oft kostenlos und eine gute Möglichkeit, um die Sportart kennenzulernen. Ansonsten kommen neben den Kursgebühren noch die Kosten für das Trainingsgewand hinzu. Monatsgebühren starten ab rund 50 Euro.

Bogenschießen

© Michael Aringer Bogenschießen

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Bogenschießen ist ein Sport für Groß und Klein: Mit dem passenden Gerät können laut Österreichischem Bogensportverband (ÖBSV) bereits Kinder im Vorschulalter den Umgang mit Pfeil und Bogen erlernen. Auch für Senioren ist die Sportart bestens geeignet.

Weiterführende Information:

Hier finden Sie eine Übersicht der Bogenparcours in Österreich

2. Was wird trainiert?

Das Bogenschießen sorgt sowohl für eine gute Rückenhaltung, als auch für eine Kräftigung der Nacken-, Arm- und Bauchmuskulatur. Bei Rückenschmerzen kann der Bogensport bewusst als Therapie eingesetzt werden. So bewirbt beispielsweise die "Österreichische Vereinigung Morbus Bechterew" auf ihrer Homepage das Bogenschießen als möglichen therapeutischen Ansatz. Zudem werden mentale Stärke, Disziplin und Konzentration trainiert.

Beim Bogenschießen werden ungefähr zwischen 150 und 200 kcal pro Stunde verbrannt.

3. Worauf sollte man achten?

Bevor man den Parcour erkundet, ist es wichtig, dass Bogenschützen und Bogenschützinnen die örtlichen Parcoursregeln lesen und befolgen. Um Verletzungen vorzubeugen, rät der Österreichische Bogensportverband: die Sicherheitsregeln des Parcours einzuhalten, sorgfältig mit dem Material umzugehen und es zu kontrollieren sowie sich entsprechend dem Gelände und der Witterung zu verhalten.

Bogenschießen ist in der Schwangerschaft durchaus möglich - solange man sich nicht überanstrengt, wohlfühlt und der Schwangerschaftsverlauf problemlos verläuft. Im Zweifelsfall sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

4. Wie teuer ist der Sport?

Die Kosten für den Freizeitsport Bogenschießen sind überschaubar. Bogen und Pfeile können ausgeliehen werden. Ein günstiger Einsteigerbogen ist um rund 100 Euro zu haben. Das Benutzen der Bogenparcours kostet nicht viel – je nach Länge des Parcours beginnen die Tagespreise für Erwachsene bei etwa 7 Euro.

Das Buch "Grundlagen und Praxis des traditionellen Bogenschießens" von Dietmar Vorderegger können Sie hier erwerben.*

Parkour

© istockphoto.com/Nadasaki Parkour

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Parkour ist eine Form der sportlichen Fortbewegungsart durch den öffentlichen Raum, wobei Hindernisse möglichst effizient überwunden werden sollen - beispielsweise durch Klettern, Springen oder Krabbeln. Parkour eignet sich für Kinder (ab ca. 8 Jahren), Jugendliche, Erwachsene und Senioren gleichermaßen - angepasst an das jeweilige Fitnesslevel.

2. Was wird trainiert?

Parkour ist ein Ganzkörpertraining mit einer Kombination aus Krafttraining, Ausdauer, Balance, Geschwindigkeit. Bestimmte Grundbewegungen wie Laufen, Springen, Klettern und Balancieren werden gefördert.

3. Worauf sollte man achten?

Ein gewisses Verletzungsrisiko ist beim Parkour zwar gegeben, doch gefährliche Bewegungen sind beim Parkour nicht notwendig. Mit der geeigneten Technik und einem adäquaten Training reduziert man die Gefahr, sich zu verletzen. Es geht beim Parkour darum, seine Fähigkeiten richtig einzuschätzen und je nach Bedarf einzusetzen.

Für Schwangere oder Personen mit Rücken-, Knie- oder Wirbelsäulenproblemen sollten ist Parkour wenig geeignet.

4. Wie teuer ist der Sport?

Parkour kann in Parks oder öffentlichen Räumen und auf Trainingsplätzen ausgeübt werden. Dafür braucht man weder Geräte noch eine spezielle Kleidung, wobei ein gutes Schuhwerk mit griffigen Sohlen und ein robustes, dehnbares Gewand für die Bewegungsfreiheit von Vorteil sind. Die Kosten für diese Sportart sind dementsprechend gering. Lediglich die Kursgebühren sind zu zahlen: 90 Minuten kosten im Schnitt ab 20 Euro.

Zumba

© iStockphoto.com/JackF Zumba

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Das Tanz-Workout Zumba ist von lateinamerikanischen Elementen beeinflusst und vereint Tanzeinlagen mit Aerobic-Übungen. Kinderkurse gibt es ab circa 4 Jahren, nach oben gibt es keine Altersgrenze.

2. Was wird trainiert?

Zumba verbessert die Kondition und Ausdauer und regt das Herz-Kreislauf-System an. Außerdem werden die Muskeln im Gesäßbereich, Beinen, Armen, Körpermitte und Bauch gestärkt. Binnen einer Stunde werden so schon einmal zwischen 400 und 600 kcal verbrannt.

3. Worauf sollte man achten?

Wie bei anderen High-Impact-Sportarten ist bei Zumba ebenfalls ein Verletzungsrisiko gegeben. Zu den häufigen Verletzungen zählen unter anderem verstauchte Knöchel, Fersensporn, Knieverletzungen oder Schleimbeutelentzündungen durch Überbelastung. Bei bestimmten Vorerkrankungen wie Knieverletzungen ist daher Vorsicht geboten. Ein medizinischer Vorabcheck ist bei Personen mit einem geringen Fitnesslevel kein Fehler.

Schwangere sollten bei High-Impact-Sportarten generell Vorsicht walten lassen (siehe Tipps für Sport in der Schwangerschaft hier).

Das Buch "Zumba: Das Dance-Workout " können Sie hier erwerben.*

4. Wie teuer ist der Sport?

Zumba ist kein besonders teurer Sport. Turnschuhe und ein sportliches Outfit reichen als Ausrüstung. Einen 10er-Block gibt es im Durchschnitt ab rund 90 Euro, Einzeleinheiten kommen meistens teurer.

Tai Chi

© Shutterstock.com/Ulza Tai Chi

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Tai Chi, auch als Schattenboxen bezeichnet, ist eine Kampfkunst aus China. Sie besitzt viele meditative Elemente wie fließende, langsame Bewegung und Atemübungen. Tai-Chi-Kurse werden bereits für Kinder im Kindergarten- und Schulalter angeboten. Auf für ältere Menschen ist diese Kampfkunst aufgrund ihrer teils ruhigen Abläufe gut geeignet.

2. Was wird trainiert?

Meditation, körperliches Training und Selbstverteidigung werden beim Tai Chi zusammengeführt. Diese Sportart trainiert den ganzen Körper und fokussiert sich dabei auf Körperspannung, Koordination und Atmung. Muskeln, Sehnen und Gelenke werden durch die fließenden Bewegungen auf sanfte Weise gedehnt und beansprucht. Diverse Übungen haben auch einen positiven Einfluss auf den Rücken.

3. Worauf sollte man achten?

Anders als bei schnelleren Kampfkunstarten wie Taekwondo oder Kickboxen ist Tai Chi gut für Schwangere geeignet und kann selbst für Menschen mit Rücken- oder Gelenkschmerzen empfohlen werden.

4. Wie teuer ist der Sport?

Hat man die Grundlagen von Tai Chi einmal erlernt kann man die Sportart fast überall ausüben. An sportlicher Ausrüstung braucht es lediglich lockere, sportliche Kleidung, die einen Bewegungsfreiraum erlaubt. Tai-Chi-Kurse starten in Österreich im Schnitt ab rund 60 Euro pro Monat. Einige Tai-Chi-Schulen bieten auch ein kostenloses Schnuppertraining an.

Slackline

© iStockphoto.com/kasto80 Slackline

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Slacklinen ist eine Trendsportart, bei der - ähnlich wie beim Seiltanz - die Balance im Vordergrund steht. Dabei balanciert man über ein Kunststoff-Gurtband (Slackline), das zwischen zwei Befestigungsstellen (zumeist sind es zwei Bäume) gespannt wird. Slacklinen ist eine Sportart für alle Altersklassen, die auch Kleinkinder (mit Hilfe von Erwachsenen) und Senioren ausüben können.

2. Was wird trainiert?

Das Balancieren auf der Slackline verbessert die Körperbalance und fördert die Konzentration. Trainiert werden vor allem Bein-, Bauch-, Rücken, und Schulter-Muskulatur. Slacklinen beansprucht besonders die Tiefenmuskulatur in Beinen und Rumpf.

Was es zu beachten gilt:

Alles über Slackline-Grundsätze, Baumschutz und Co. können Sie auf der Homepage des Österreichischen Slacklineverbands nachlesen

3. Worauf sollte man achten?

Slacklinen ist zudem ein gutes Training für Sturzprävention. Wenn man mit Umsicht vorgeht und die Slackline nicht zu hoch spannt (für Anfänger:innen etwa auf Kniehöhe), besteht beim Slacklinen eine geringe Sturz- beziehungsweise keine große Verletzungsgefahr. Aufgrund der Sturzgefahr ist bei einer Schwangerschaft Vorsicht geraten. Im Zweifelsfall sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden.

4. Wie teuer ist der Sport?

Slacklines sind in Österreich an einigen öffentlichen Plätzen wie Parks oder Spielplätzen gespannt. Wer sich eine eigene Slackline besorgen will, ist ab rund 50 Euro mit dabei.

Das Slackline Set Gibbon können Sie hier erwerben.*

Crunches

© iStockphoto.com/fizkes Crunches

1. Für welche Altersgruppe eignet sich der Sport?

Crunches sind ein effektives Bauchmuskeltraining. Beim Crunch hebt man den Oberkörper nur so weit vom Boden ab, dass der untere Rücken noch auf der Matte bleibt (während man sich beim Sit-up aufsetzt). Crunches können generell von Jung und Alt durchgeführt werden. Spezielles Bauchmuskeltraining ist für Kinder bis circa 8 Jahre jedoch nicht unbedingt geeignet. Und selbst dann sollte nur leicht und mit eigenem Körpergewicht trainiert werden.

2. Was wird trainiert?

Crunches beanspruchen vor allem die geraden, schrägen und tiefliegenden Bauchmuskeln. Durch verschiedene Übungsausführungen werden unterschiedliche Muskelgruppen im Bauchbereich trainiert. Die klassischen (gerade ausgeführten) Crunches strengen die gerade Bauchmuskulatur an.

3. Worauf sollte man achten?

Wichtig bei den Crunches ist eine korrekte Ausführung: Man beginnt in Rückenlage. Der Abstand der Beine sollte hüftbreit sein, das Gesäß und der untere Rücken werden fest auf den Boden beziehungsweise die Matte gepresst. Die Finger liegen leicht auf dem Kopf und üben keinen Druck aus und die Ellbogen zeigen gerade nach außen. Der Kopf sollte nicht zwangsweise in Richtung Brust gepresst werden, sondern seine natürliche Position beibehalten.

In der Schwangerschaft dürfen bei einem komplikationslosen Verlauf bis zur 20. Schwangerschaftswoche die geraden Bauchmuskeln dynamisch - also beispielsweise mittels Crunches - trainiert werden. Danach sollten Crunches in der Schwangerschaft vermieden werden, da die gerade Bauchmuskulatur dem größer werdenden Babybauch Tribut zollt und leicht auseinander weicht. Grundlegend gilt, dass man die Übungen bei Unwohlsein, Schwindel oder Schmerzen sofort abbrechen sollte. Es ist in dem Fall ratsam, den Rat eines Facharztes einzuholen.

4. Wie teuer ist der Sport?

Crunches kosten nichts - sofern man sie abseits von Kursen und Fitness-Studios absolviert. Die Übungen können praktisch immer und fast überall durchgeführt werden. Benötigt werden lediglich eine sportliche Kleidung und - wenn man den Rücken schonen will oder der Untergrund zu hart ist - eine Matte. Tutorials für die richtige Ausführung findet man ebenfalls gratis im Netz.

Fitness: Kalorienverbrauch nach Sportarten

Die US-amerikanische Non-Profit-Organisation "Mayo Clinic" - die auch in der Forschung tätig ist - hat auf Basis von Daten der US-Gesundheitsbehörde "National Institutes of Health" (NIH) populäre Sportarten abhängig von ihrem geschätzten Kalorienverbrauch aufgelistet. Mit folgender Formel wurde dabei der Kalorienverbrauch berechnet: