In erster Linie bedarf es der Einsicht, dass das bisherige Verhalten zur Erkrankung geführt hat. Dann ist Veränderung angesagt. Denn ohne Veränderung kein Weg aus dem Burnout. Verändert müsse etwa die persönliche Einstellung zur Leistung werden, der Umgang mit Konflikten und nicht zuletzt auch mit dem eigenen Körper. Schlafe ich genug? Esse ich gut? Hilfreich ist, sich zu überlegen, in welchem Lebensbereich eine Veränderung am leichtesten fällt, um hier ansetzen zu können. Weiß der Betroffene nicht, wo er ansetzen könnte, ist psychologische Hilfe gefragt.

Geht es auch ohne Therapie?

"Im Grunde kann jeder den Ausstieg aus eigener Kraft schaffen, sofern er rechtzeitig erkennt, dass er sich bereits in einer Erschöpfung befindet", erklärt Trummer. Hier gilt es, achtsam mit sich umzugehen, also Warnsignale wahrzunehmen und dementsprechend zu reagieren. Das Problem ist allerdings, dass bei den von Burnout betroffenen Personen meist Leistung und Perfektion im Vordergrund stehen. Erschöpfung dagegen "hat etwas mit Schwäche zu tun. Das möchte man sich nicht eingestehen." Dennoch gebe es viele Betroffene, die die Gefahr erkennen und ihr durch Veränderung erfolgreich entgegenwirken.

Warum dauert der Weg aus dem Burnout oft so lange?

Bei Stress produziert unser Körper das lebenswichtige Hormon Cortisol. Hält dieser Zustand jedoch über einen längeren Zeitraum an, wird derart viel Cortisol ausgeschüttet, dass unsere Hirnanhangdrüse in Mitleidenschaft gezogen wird. Sie wiederum spielt eine zentrale Rolle für die Regulation unseres Hormonsystems. Nun ist es so, dass ein Burnout erst dann vollständig überwunden ist, wenn sich auch die Hirnanhangdrüse wieder gänzlich regeneriert hat. Das kann allerdings bis zu zwei Jahre dauern. Daher ist der Weg aus dem Burnout oft ein langer.

Wie kann ich einem Burnout vorbeugen?

"Krisen, stressige Zeiten ... das kennt jeder. Weiß man, dass sie vorübergehen, dann geht es. Ist allerdings kein Ende in Sicht, kann das dauerhaft belasten", erklärt Trummer. In diesem Fall ist es wichtig, immer wieder ausreichend Energie zu tanken. "Das ist wie bei einem Akku. Wenn er permanent weniger als 30 Prozent hat, reicht es nicht aus, ihn kurz anzustecken, um ihn wieder ganz aufzuladen." Die Expertin empfiehlt, die für sich passende Form der Entspannung zu finden. Am besten durch Freizeitaktivitäten, die konträr zum (Arbeits-)Alltag stehen. Wer demnach einen sitzenden Beruf ausübt, sollte abends Bewegung machen, wer permanent auf den Beinen ist, sich am Ende des Tages Ruhe gönnen.