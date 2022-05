Inhaltsverzeichnis

Kaia S., 55, ist Chefin einer Boutique. Sie arbeitet den ganzen Tag, hat einen großen Freundeskreis und achtet sehr auf ihre Figur. Also läuft sie bereits um sechs Uhr morgens durch den Wald und absolviert anschließend ihre Yogaübungen. Spaß macht ihr das schon lange nicht mehr. Aber ihr Perfektionismus verlangt, das Sportprogramm unbedingt durchzuziehen. Am Abend gibt es oft Treffen mit Freund:innen. Ihr Mann fühlt sich vernachlässigt und deshalb ist Streit an der Tagesordnung. Kaia denkt, dass sie ihr Leben im Griff hat. Doch wenn sie ehrlich ist, geht es ihr schlecht. Sie ist erschöpft und kann trotzdem nicht schlafen, manchmal fängt das Herz an zu rasen und ihr ganzer Körper fühlt sich an wie ein Brett. Kaia leidet an den Folgen von zu viel Stress.

Was bewirkt Stress im Körper und in der Psyche?

Am Beginn der Stressreaktion setzt der Körper die Hormone Adrenalin und Noradrenalin frei. Diese sorgen unter anderem für eine Erweiterung der Bronchien sowie einen Anstieg des Blutdrucks und des Blutzuckers. Außerdem beeinflusst das Hormon Kortisol den Gehirnstoffwechsel und hält den Körper in Alarmbereitschaft.

Dr. Karin Eichenbaum, Ärztin für Allgemeinmedizin und Leiterin des "Antistresszentrums" in Wien: "Stress entsteht im Gehirn und wirkt sich auf den Körper aus. Es kommt zu Muskelanspannungen, Migräne, erhöhtem Blutdruck, flacher Atmung und schnellerem Herzschlag. Die Verdauung wird gehemmt, der Schlafrhythmus ist gestört und es können allgemeine Schwäche, Schwindel und Übelkeit auftreten. Außerdem sind oft stressbedingte körperliche Erkrankungen, wie Herzprobleme, Diabetes Typ 2, Magen- und Darmprobleme oder auch Krankheiten wie zum Beispiel Krebs die Folge von langanhaltendem Stress. Auf der psychischen Ebene ist die Problemlösungskompetenz reduziert und das Denken stark eingeengt. Bleibt der Stress über lange Zeit bestehen, treten eventuell auch Depressionen, Angstzustände und Panikattacken auf."

Oft sehen gestresste Menschen scheinbare Auswege in zerstörerischen Handlungen wie übermäßigem Essen, Rauchen, der Spielsucht oder anderen Süchten, übertriebenem Kaufverhalten, Alkohol- oder Drogenkonsum, Medikamentenmissbrauch oder in noch mehr Arbeit. Doch diese "Entspannung" ist trügerisch und richtet auf Dauer physisch und psychisch großen Schaden an. Werden alle diese Warnsignale ignoriert, führt die weitere Entwicklung zumindest in ein Burnout.