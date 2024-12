Neujahrsvorsätze: So halten Sie durch!

Ein simpler Trick hilft bei der Umsetzung des Vorhabens: Man wartet nicht bis zum ersten Tag des neuen Jahres, sondern beginnt sofort mit ihr. Auf diese Weise entfällt auch der Druck, der sich ansonsten über die Wartezeit hinweg aufbaut. Nimmt man sich beispielsweise vor, mit dem Jahreswechsel auf Süßigkeiten zu verzichten, ist man sich bis dahin bei jedem Bissen Schokolade bewusst, diese bald nicht mehr essen zu dürfen. Das - wenn auch selbst auferlegte - Verbot löst kognitiven Stress aus. Umso wichtiger ist es, sich darüber im Klaren zu sein, warum man künftig auf etwas verzichten möchte, das - zumindest kurzfristig - einen positiven Effekt hat.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, das Vorhaben nicht von einem Tag auf den anderen, sondern langsam und stetig umzusetzen. Das Geheimnis lautet: schrittweise Selbstregulation. So kann man beispielsweise ein Sportprogramm entwerfen und dieses - je nach körperlicher Fitness - nach und nach steigern. Überfordern Sie sich nicht! Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie die Freude an der Sache verlieren. Dasselbe gilt für die Raucherentwöhnung: Reduzieren Sie den Zigarettenkonsum sukzessive. Haben Sie bisher 30 Zigaretten am Tag geraucht, dann senken Sie den täglichen Konsum für die ersten ein bis zwei Wochen auf maximal zehn Stück. Teilen Sie sich Ihre Tagesration gut ein und genießen Sie jeden Zug. Ohne schlechtes Gewissen. Dieses ist nämlich der größte Feind jedes Vorhabens. Nach weiteren ein bis zwei Wochen reduzieren Sie den Tageskonsum auf fünf Zigaretten, bis Sie schließlich bei null angelangen.

Geben Sie sich für diesen Prozess ruhig vier Wochen Zeit. Wenn es fünf sind, ist es auch okay. Denn jede Zigarette, die Sie nicht rauchen, ist bereits ein Erfolg. Diese Form der Selbstregulation lässt sich natürlich auf jedes Vorhaben ummünzten. Dann wäre da noch der Trick mit der Einspardose. Besorgen Sie sich eine Spardose, in die Sie all das Geld geben, das Sie sich durch Ihr neues Verhalten sparen. Sie werden sehen, da kommt einiges zusammen!