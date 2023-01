1995 übertrug man Mikl-Leitner schließlich die Marketingleitung der Volkspartei Niederösterreich - der Anfang einer politischen Karriere. 1998 wurde sie Landesgeschäftsführerin der ÖVP Niederösterreich und ein Jahr später Abgeordnete zum Nationalrat.

Von 2003 bis 2011 war sie als Landesrätin für Soziales, EU-Regionalpolitik, Arbeit und Familie Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung, bevor sie 2011 letztendlich zur Innenministerin aufstieg.

Johanna Mikl Leitner und ihre bisher größte Herausforderung

In ihre Zeit als Innenministerin fiel auch die große EU-Flüchtlingskrise von 2015. Für ihren Umgang mit der Krise erntete sie jede Menge Kritik: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf ihr in Bezug auf das Asyl-Erstaufnahmezentrum Traiskirchen vor, dass Menschen dort unmenschlich behandelt worden seien. Auch die Österreichischen Kinderfreunde kritisierten die schlechten Zustände in dem Aufnahmezentrum, wie fehlende Schlafplätze und Lebensmittel und lasteten das der damaligen Innenministerin an. Von Seiten der Opposition wurden sogar Rufe nach einem Rücktritt laut.

© Ricardo Herrgott

Im Gespräch mit Ö3-"Frühstück bei mir" sagte sie 2015, dass das Jahr der Flüchtlingskrise "wohl das anstrengendste Jahr" in ihrer politischen Laufbahn gewesen sei. Jedes einzelne Schicksal gehe ihr "sehr zu Herzen", aber es sei ihre Aufgabe, "für Stabilität und Sicherheit in der dieser Republik zu sorgen", wie sie mitteilte.

2016 gab sie schließlich bekannt, das Amt als Innenministerin aufzugeben und wieder in ihre Heimat Niederösterreich zu wechseln. Dort übernahm sie den Posten als Landeshauptmann-Stellvertreterin, um als Nachfolgerin für den damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann Erwin Pröll aufgebaut zu werden. Am 19. April 2017 wurde Mikl-Leitner vom Niederösterreichischen Landtag zur ersten Landeshauptfrau von Niederösterreich gewählt und trat damit das Erbe von Erwin Pröll an. Wer ihm nachfolge, "muss in große Fußstapfen treten", sagte Mikl-Leitner nach ihrem Amtsantritt. Bei der Landtagswahl NÖ2018 konnte die ÖVP mit Spitzenkandidatin Mikl-Leitner 49,6 Prozent der Stimmen für sich gewinnen - ein weiterer Erfolg für die versierte Politikerin.

Am 29. Jänner 2023 finden die nächsten Landtagswahlen in Niederösterreich statt. Dann wird sich zeigen, ob die ÖVP mit Mikl-Leitner an der Spitze diesen Erfolg wiederholen kann.