Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner verstorben

Laut Informationen der Bergrettung wurde diese um 07.50 Uhr alarmiert, und daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. 15 Bergretter waren im Einsatz, drei davon stiegen zum Einsatzort auf rund 800 Meter Seehöhe auf. Die Helfer konnten aber für den 74-Jährigen nichts mehr tun. Per Notarzthubschrauber wurde Windtner vom Berg geflogen. Der Notarzt habe noch versucht, ihn wiederzubeleben, jedoch erfolglos.

Windtner war vom 28. Februar 2009 bis zum 17. Oktober 2021 ÖFB-Präsident und außerdem 22 Jahre Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich. In die ÖFB-Amtszeit Windtners fiel u.a. die Ernennung von Marcel Koller als Teamchef sowie die erstmalige Qualifikation für eine Euro 2016.