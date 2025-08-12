Isabel Allende: „Wir Frauen müssen weiterkämpfen“

Mit mehr als 80 Millionen verkauften Büchern ist Isabel Allende die führende Schriftstellerin der spanischsprachigen Welt. Im Roman „Mein Name ist Emilia del Valle“ verbindet sie nun den Kampf um Selbstbestimmung einer jungen Amerikanerin mit dem chilenischen Bürgerkrieg der 1890er-Jahre. Im Interview bekundet sie ihr Entsetzen über Trumps Regiment.
Ihre Passion, das Schreiben spannender Geschichten, verschafft Emilia ihr erstes Einkommen. Aber niemand darf erfahren, dass die in San Francisco geborene Tochter einer irischen Novizin und eines chilenischen Aristokraten Autorin tausendfach verkaufter Groschenromane ist. Denn man schreibt das Jahr 1883. Dass Frauen ihre eigenes Geld verdienen, sogar als Schriftstellerinnen auftreten, ist zu dieser Zeit auch im freien Amerika verpönt. Emilia, zentrale Gestalt in Isabel Allendes jüngstem Roman, besteht dennoch auf ihrem unabhängigen Leben.
Mit ungebrochenem Furor erzählt die 83-jährige Weltschriftstellerin vom Bürgerkrieg in ihrer Heimat Chile. Trotz biografischer Parallelen mit ihre Heldin – diese wächst wie sie bei ihrer Mutter und ihrem liebevollen Stiefvater auf und liebt das Schreiben – stellt Allende im Interview klar: „Es stimmt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben: Journalismus, Schreiben, einen abwesenden Vater und einen wunderbaren Stiefvater. Mehr aber nicht. Es gibt keine reale Person, die Emilia inspiriert hat. Sie ist von Kopf bis Fuß eine fiktive Figur.“
Isabel Allende lebt heute in Kalifornien an der Bucht von San Francisco. Telefonate lehnt sie nach wie vor ab. Deshalb wurde in bewährter Form per Mail kommuniziert.
Frau Allende, in einem unserer Interviews sprachen Sie davon, wie katastrophal eine zweite Präsidentschaft Trumps wäre. Wurden Ihre Befürchtungen übertroffen?
Was wir heute mit Donald Trump erleben, ist viel schlimmer als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Wie die meisten Menschen in diesem Land dachte ich, dass die demokratischen Institutionen stark genug wären, um Trumps Angriffen standzuhalten. Aber das ist nicht der Fall. Diejenigen, die ihn aufhalten könnten, wie der Kongress, haben Angst. Er wird von der MAGA-Bewegung unterstützt, die sich als bedrohlich erwiesen hat. Jede öffentliche Person, die sich gegen Trump stellt, wird ins Visier genommen, sogar Comedians.
Haben Sie schon daran gedacht, die USA zu verlassen?
Ich bin entsetzt über das, was derzeit in Amerika vor sich geht, aber ich bin zu alt, um daran zu denken, irgendwo anders neu anzufangen. Ich hoffe, dass ich nicht dazu gezwungen werde.
Hat Sie Trumps Sieg überrascht?
Ja. Ich dachte, wir hätten 2016 einen Vorgeschmack auf Trump bekommen und es wäre undenkbar, ihn erneut zu wählen. Ich habe mich natürlich geirrt. In den vier Jahren nach seiner ersten Amtszeit hat die extreme Rechte Milliarden in die Wahl investiert und hatte Zeit, das Projekt 2025 vorzubereiten, das sie nun genau so umsetzt: eine autoritäre rechte Regierung der reichen Eliten.
Einige Passagen in Ihrem Roman „Mein Name ist Emilia del Valle“ vermitteln den Eindruck, als könnten sie heute in Trumps Amerika spielen. Etwa, wenn Ihre Heldin Emilia als Journalistin um gleiche Rechte wie ihre Kollegen kämpfen muss.
Zu Emilias Zeiten hatten Frauen nur sehr wenige Möglichkeiten, und Journalismus gehörte sicherlich nicht dazu. Das ist heute in den meisten westlichen Ländern nicht mehr der Fall, wo Frauen Zugang zu Berufen haben, die früher ausschließlich Männern vorbehalten waren. Dennoch sind Frauen an vielen Orten der Welt nach wie vor großer Diskriminierung am Arbeitsplatz ausgesetzt. Sie haben weniger Zugang zu guten Arbeitsplätzen, sie arbeiten mehr für weniger Lohn, sie erhalten nicht die Beförderungen, die sie verdienen, …
Wie kann Gleichheit in Trumps Amerika bewahrt werden?
Frauen müssen wachsam, aufmerksam und vereint sein. Eine Frau allein ist sehr verletzlich. Frauen gemeinsam sind unbesiegbar. Wir müssen an allen Fronten weiterkämpfen, ohne die Hoffnung zu verlieren. Nichts wird uns geschenkt, wir müssen es uns erkämpfen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir unsere Rechte sehr leicht wieder verlieren können.
Wie sehen Sie es, dass so viele Frauen Trump gewählt haben?
Die Menschen haben genug. Die Hälfte des Landes fühlt sich ausgeschlossen, sie lehnen die gebildete Schicht, die Städte und die blauen Bundesstaaten ab. Der Kauf eines Hauses, die Finanzierung einer Hochschulausbildung, Renten, bezahlbare Gesundheitsversorgung, Arbeitsmöglichkeiten, die Opioidkrise, … all das sind „Themen“, mit denen viele Amerikaner täglich konfrontiert sind. Und manche haben nicht einmal genug, um sich zu ernähren. Die Fehlinformationen und Verschwörungstheorien sind so wirksam, dass gerade die Menschen, die mit einem Mann wie Trump am meisten zu verlieren haben, glauben, er sei von Gott gesandt, um das Land wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
Die Alternative zu Trump wäre Kamala Harris, also eine Frau, gewesen. Lässt Sie das an der Solidarität unter Frauen zweifeln?
Solidarität wird nie von allen begrüßt. Frauen – und Männer – werden von Religion, Fehlinformationen, Mobmentalität, Trumps Lügen und falschen Versprechungen beeinflusst. Ich zweifle nicht grundsätzlich an der Solidarität der Frauen, denn gemeinsam haben sie den Feminismus vorangebracht und kämpfen weiterhin für die Rechte der Frauen. Dennoch würde ich mir eine von allen anderen Parteien unabhängige Frauenpartei wünschen und dass Frauen geschlossen für diejenigen Kandidatinnen und Themen stimmen, die ihr Leben direkt betreffen.
Emilia im Roman protestiert, als sie erfährt, dass sie weniger Lohn für die gleiche Arbeit bekommt als ihre Kollegen. Das war vor 150 Jahren. Heute verdienen Frauen oft noch immer weniger als Männer. Was kann man dagegen tun?
In meinem Leben haben Frauen viele Kämpfe gegen das Patriarchat gewonnen, aber wir haben noch viele vor uns. Nur Frauen können die Welt verändern. Es liegt nicht im Interesse der Männer, dies zu tun. Informierte und vernetzte Frauen haben die größte Revolution aller Zeiten vorangetrieben: die Frauenbefreiungsbewegung. Wie alle Revolutionen gibt es dafür kein Handbuch, wir gehen blind voran, improvisieren, machen Fehler, erleiden Rückschläge. Wir haben den Krieg noch nicht gewonnen, aber wir sollten sehr stolz auf das sein, was wir bereits erreicht haben.
Im Roman lässt sich Emilia von ihrer Mutter inspirieren, die sich die grausamsten Geschichten ausdenkt. Wie kamen Sie darauf?
Das ist das Überraschende! Die Beziehung zwischen Emilia und ihrer Mutter ähnelt meiner Beziehung zu meiner Mutter, die ebenfalls eine morbide Fantasie hatte und manchmal zu meinen Geschichten beitrug. Meine Mutter war keine prüde Ex-Nonne wie Molly, aber wie sie machte sie sich Sorgen um mich. Sie warnte mich davor, zu offen, zu aggressiv, zu feministisch zu sein … Sie hat mir geraten: „Du kannst alles tun, was du willst, aber tu es diskret.“
Das Buch
Eine junge Frau ringt im Amerika des 19. Jahrhunderts um ihre Selbstbestimmung. Mit ungebrochenem Furor verbindet Isabel Allende in „Mein Name ist Emilia del Valle“ Feminismus mit den Schrecken des Bürgerkriegs in Chile der 1890er Jahre.
Suhrkamp, 28,80 Euro
Ihre Heldinnen sind selbstbewusste Frauen, die für sich selbst aufkommen. Wie sehen Sie die Popularität der „Tradwives“, die das Leben einer Hausfrau als ideale Lebensform propagieren?
Menschen sind verschieden. Nicht alle Frauen wollen Karriere machen und unabhängig sein. Als ich jung war, war ich die Ausnahme. Die meisten jungen Frauen wollten damals Ehefrau und Mutter werden. Außer Haus zu arbeiten, Kinder großzuziehen und den Haushalt zu führen, wie ich es getan habe, erfordert viel Mühe und Energie. Kein Wunder, dass manche Frauen heute von der traditionellen Rolle der Vergangenheit träumen, als Männer Versorger und Frauen Hausfrauen waren. Ich persönlich finde, dass der Preis für diese Rolle zu hoch ist.
Ist der Feminismus gescheitert?
Ganz und gar nicht! Die Tatsache, dass wir das Patriarchat nicht ersetzt haben, bedeutet nicht, dass wir gescheitert sind, sondern dass es sehr, sehr schwer ist, ein System zu ändern, das seit Tausenden von Jahren besteht. Die Menschheit kann sich nicht einmal an eine Zeit vor dem Patriarchat erinnern.
Emilia berichtet vom Bürgerkrieg in Chile. Hätten Sie sich vorstellen können, als Kriegsberichterstatterin zu arbeiten?
Nicht wirklich. Krieg ist etwas Schreckliches. Durch Kriege werden mehr Zivilisten – Frauen und Kinder – getötet, zu Opfern gemacht und vertrieben als Soldaten. Es muss sehr schwer sein, all dieses Leid mitanzusehen und nicht helfen zu können.
Wie haben Sie für Ihren Roman recherchiert?
Wie Sie sich vorstellen können, erforderte das Buch umfangreiche Recherchen. Mein Bruder Juan, ein pensionierter Professor für Politikwissenschaft, hat mir dabei geholfen. Er hat Zugang zu Dutzenden von Bibliotheken, ist sehr akribisch und ein echter Gelehrter. Wir haben Geschichtsbücher und Militärdokumente verwendet, dazu Zeitungen aus der damaligen Zeit, Briefe und sogar Groschenromane. Das Ende des 19. Jahrhunderts, in dem die Geschichte spielt, ist noch nicht so lange her. Es gibt viel Material, darunter auch Fotografien.
Sind die Wunden des Bürgerkriegs in Chile, die Sie in Ihrem Roman beschreiben, jemals verheilt?
Die meisten Chilenen erinnern sich überhaupt nicht an die Vergangenheit. Der Bürgerkrieg von 1891 wird im Geschichtsunterricht kaum erwähnt. Das Land wurde jedoch durch diesen Krieg brutal gespalten, und diese Spaltung besteht bis heute, wie sich während des Militärputschs 1973 deutlich gezeigt hat. In beiden Fällen hatten wir einen progressiven Präsidenten – Balmaceda und Allende –, der wichtige Veränderungen im Land zum Wohle des Volkes herbeiführen wollte, auf großen Widerstand stieß und von den Streitkräften gestürzt wurde. 1891 spaltete sich das Militär, die Armee stellte sich auf die Seite der Regierung und die Marine auf die Seite der Opposition, was zu einem blutigen Bürgerkrieg führte. 1973 spaltete sich das Militär nicht, sondern unterstützte die Opposition, was zu einem blutigen Militärputsch und 17 Jahren Diktatur führte. In beiden Fällen weigerte sich der Präsident, sich zu ergeben oder ins Exil zu fliehen, und beging Selbstmord.
Inwieweit und wie lange prägt ein solcher Krieg ein Land?
Das ist schwer zu sagen … Aber in den Vereinigten Staaten zum Beispiel sind die Narben des Bürgerkriegs (1861–1865) noch immer sichtbar. Das Land ist gespalten, wie wir bei jeder Wahl sehen können. Die Südstaaten hängen immer noch an ihrer Vergangenheit als Konföderation.
Wie ist es für Sie, in diesen dunklen Zeiten zu schreiben?
Das Schreiben ist mein Leben. Ich schreibe Belletristik, aber soziale und politische Themen sind in meinen Büchern immer präsent. In den meisten meiner jüngsten Romane kommen beispielsweise Einwanderer und Flüchtlinge vor. Aber ich versuche nicht, in meinen Romanen eine Botschaft zu vermitteln. Mein Aktivismus findet in meinem öffentlichen Leben und in meiner Stiftung statt.
Sie schreiben jetzt auch Kinderbücher. Ihre kleine Heldin ist eine Hundedame namens Perla …
Ich liebe die Herausforderung! Perla gibt es wirklich, sie ist eine Rettungshündin, die bei uns lebt, und sie hat zwei Superkräfte: Sie kann alle dazu bringen, sie zu lieben, und sie kann wie ein Löwe brüllen. Mit ihr als Inspiration war es einfach und hat Spaß gemacht, drei Kinderbücher zu schreiben. Ich hoffe, dass noch viele weitere folgen werden.
Noch ein Wort zu Emilia: Werden Sie Emilia del Valles Geschichte fortsetzen?
Ich habe noch nicht über eine Fortsetzung von Emilia nachgedacht, aber mehrere Leute haben mir das bereits vorgeschlagen. Ich habe noch keine Pläne für den nächsten 8. Jänner, an dem ich mit einem neuen Buch beginnen sollte.
Isabel Allende
Isabel Allende wurde am 2. August 1942 in Lima, Peru, als Tochter des chilenischen Diplomaten Tomás Allende, eines Cousins von Präsident Salvador Allende, geboren. Sie arbeitete als Journalistin, setzte sich für Frauenrechte ein und gründete die feministische Zeitschrift „Paula“.
Nach der Machtübernahme Augusto Pinochets 1973 ging sie mit ihrer Familie ins Exil nach Venezuela. 1982 verschaffte ihr der Debütroman „Das Geisterhaus“ den Durchbruch als Schriftstellerin. Seit 2003 ist sie amerikanische Staatsbürgerin und lebt in Kalifornien.