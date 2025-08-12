Isabel Allende: „Wir Frauen müssen weiterkämpfen“

Ihre Passion, das Schreiben spannender Geschichten, verschafft Emilia ihr erstes Einkommen. Aber niemand darf erfahren, dass die in San Francisco geborene Tochter einer irischen Novizin und eines chilenischen Aristokraten Autorin tausendfach verkaufter Groschenromane ist. Denn man schreibt das Jahr 1883. Dass Frauen ihre eigenes Geld verdienen, sogar als Schriftstellerinnen auftreten, ist zu dieser Zeit auch im freien Amerika verpönt. Emilia, zentrale Gestalt in Isabel Allendes jüngstem Roman, besteht dennoch auf ihrem unabhängigen Leben.

Mit ungebrochenem Furor erzählt die 83-jährige Weltschriftstellerin vom Bürgerkrieg in ihrer Heimat Chile. Trotz biografischer Parallelen mit ihre Heldin – diese wächst wie sie bei ihrer Mutter und ihrem liebevollen Stiefvater auf und liebt das Schreiben – stellt Allende im Interview klar: „Es stimmt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben: Journalismus, Schreiben, einen abwesenden Vater und einen wunderbaren Stiefvater. Mehr aber nicht. Es gibt keine reale Person, die Emilia inspiriert hat. Sie ist von Kopf bis Fuß eine fiktive Figur.“

Isabel Allende lebt heute in Kalifornien an der Bucht von San Francisco. Telefonate lehnt sie nach wie vor ab. Deshalb wurde in bewährter Form per Mail kommuniziert.

Frau Allende, in einem unserer Interviews sprachen Sie davon, wie katastrophal eine zweite Präsidentschaft Trumps wäre. Wurden Ihre Befürchtungen übertroffen?

Was wir heute mit Donald Trump erleben, ist viel schlimmer als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Wie die meisten Menschen in diesem Land dachte ich, dass die demokratischen Institutionen stark genug wären, um Trumps Angriffen standzuhalten. Aber das ist nicht der Fall. Diejenigen, die ihn aufhalten könnten, wie der Kongress, haben Angst. Er wird von der MAGA-Bewegung unterstützt, die sich als bedrohlich erwiesen hat. Jede öffentliche Person, die sich gegen Trump stellt, wird ins Visier genommen, sogar Comedians.

Haben Sie schon daran gedacht, die USA zu verlassen?

Ich bin entsetzt über das, was derzeit in Amerika vor sich geht, aber ich bin zu alt, um daran zu denken, irgendwo anders neu anzufangen. Ich hoffe, dass ich nicht dazu gezwungen werde.

Hat Sie Trumps Sieg überrascht?

Ja. Ich dachte, wir hätten 2016 einen Vorgeschmack auf Trump bekommen und es wäre undenkbar, ihn erneut zu wählen. Ich habe mich natürlich geirrt. In den vier Jahren nach seiner ersten Amtszeit hat die extreme Rechte Milliarden in die Wahl investiert und hatte Zeit, das Projekt 2025 vorzubereiten, das sie nun genau so umsetzt: eine autoritäre rechte Regierung der reichen Eliten.

Einige Passagen in Ihrem Roman „Mein Name ist Emilia del Valle“ vermitteln den Eindruck, als könnten sie heute in Trumps Amerika spielen. Etwa, wenn Ihre Heldin Emilia als Journalistin um gleiche Rechte wie ihre Kollegen kämpfen muss.

Zu Emilias Zeiten hatten Frauen nur sehr wenige Möglichkeiten, und Journalismus gehörte sicherlich nicht dazu. Das ist heute in den meisten westlichen Ländern nicht mehr der Fall, wo Frauen Zugang zu Berufen haben, die früher ausschließlich Männern vorbehalten waren. Dennoch sind Frauen an vielen Orten der Welt nach wie vor großer Diskriminierung am Arbeitsplatz ausgesetzt. Sie haben weniger Zugang zu guten Arbeitsplätzen, sie arbeiten mehr für weniger Lohn, sie erhalten nicht die Beförderungen, die sie verdienen, …