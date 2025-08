Am 1. November 1998 startete Karl Bushby seine Reise im sĂŒdlichsten Zipfel Chiles. Sein Plan: Die Welt zu Fuß umrunden – ohne dabei ein einziges Mal ein Transportmittel zu benutzen oder vorzeitig in die Heimat zurĂŒckzukehren. Heute, rund 27 Jahre spĂ€ter, ist das Ziel endlich greifbar nahe: seine Heimatstadt Hull in England, die er frĂŒhestens im September 2026 erreichen möchte.

Bushby, ein ehemaliger FallschirmjĂ€ger, nannte seine Unternehmung Goliath Expedition. Der Name ist nicht zufĂ€llig gewĂ€hlt. Die Route umfasst ĂŒber 58.000 Kilometer und durchquert 25 LĂ€nder – von SĂŒdamerika ĂŒber Nordamerika, Russland, Zentralasien und den Kaukasus bis nach Europa. Immer zu Fuß, mit einem umgebauten Golfwagen – seinem „Biest“ – im Schlepptau, das bis zu 90 Kilogramm AusrĂŒstung trĂ€gt.