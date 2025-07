Paul Lendvai: „Mich empört die Einseitigkeit der Kritik an Israel“

Wann haben Sie sich als Österreicher gefühlt?

Ich bin hineingewachsen. Ich habe beim Heurigen Journalisten und Schauspieler getroffen, hatte durch meine Arbeit für Zeitungen Kontakte, Freundinnen und so weiter. Eine große Rolle hat meine Beziehung zu Bruno Kreisky gespielt, durch den ich viel aus der österreichischen Geschichte verstanden habe. Und wenn man etwas schätzt und schützen will, dann steht man auf, wenn es angegriffen wird und sagt: Ich bin ein Österreicher. Deswegen bin ich auch während der Waldheim-Affäre und als Österreich im Jahr 2000 wegen der schwarz-blauen Regierung angriffen wurde, im Ausland bei Vorträgen für Österreich aufgetreten. Dazu kommt ganz einfach: Man hat mich hier freundlich aufgenommen und nie angegriffen. Ich habe gesehen, dass man in diesem Land ohne Rücksicht auf Abstammung oder Akzent seinen Weg machen kann.

Gibt es diese offenen Arme noch?

Das weiß ich nicht. Es gibt persönliche Erfolgsgeschichten, aber man betrachtet die Minderheit, aus der dieser Mensch kommt, trotzdem als etwas Fremdes. Für jene, die heute kommen, ist es schwieriger. Hätte es 1956 nach dem Ungarn-Aufstand Demokratie gegeben, wären alle Leute sofort zurückgegangen. Heute erwarten das viele von den Syrern, die hierhergekommen sind. Aber es ist paradox: Jene, die sich am besten integriert haben und erfolgreich sind, wollen oft nicht zurück. Es sind eben oft die Besten, die sich aus Ländern wie Syrien oder Afghanistan auf den Weg machen. Jedenfalls war es mit den Ungarn, Tschechen oder Polen, die hierhergekommen sind, anders.

Weil eine kulturelle Nähe da war?

Ja, natürlich, auch bei den Sitten. Bei uns sieht man im Gegensatz zum Nahen Osten, geschweige denn zu Afghanistan, auf der Straße Frauen in kurzen Hosen oder mit Dekolletés. Und dann kommen Menschen, die sowas in ihrer Heimat nicht kennen. Die Probleme sind offensichtlich. Aber es gibt keine einfachen, realisierbaren Lösungen.

Es gelingt uns nicht, dass Zugewanderte und Aufnahmegesellschaft gut zusammenleben?

Es gelingt, aber nicht so gut, wie man das möchte und könnte. Ich hatte die Ehre, den Migrationsrat für Österreich mehrere Jahre zu führen. Wir haben einen hundert Seiten starken Bericht verfasst. Aber es wird immer wieder politisches Kleingeld mit diesem Thema gemacht. Wenn eine Familie mit acht Kindern hohe Zahlungen bekommt, denkt ein Pensionist, der das in der Gratiszeitung auf der Titelseite liest, natürlich nicht, dass das ein Einzelfall in der Statistik ist. Da gibt es emotionale Reaktionen. Selbst in einem Flüchtlingsland wie Großbritannien, wo es einen Regierungschef mit indischen und einen Londoner Bürgermeister mit pakistanischen Wurzeln gab bzw. gibt, wird nun eine Partei erfolgreich, die nur durch europafeindliche Agitation und Ausländerhass an die Macht will.

In Österreich war diese Agitation früher der FPÖ vorbehalten. In der Zeit von Sebastian Kurz ist sie in der ÖVP und der Mitte des politischen Spektrums angekommen.

Ich weiß nicht, ob man Kurz als in der Mitte bezeichnen kann.

Aber die ÖVP vor ihm.

Was Kurz gemacht hat, war ein eleganter, freundlich verkleideter Rechtsschwenk. In der Regierung hat er die wichtigsten Ministerien der FPÖ geschenkt und ist noch heute stolz darauf. Danach hat er mit Peter Thiel kooperiert, der eine extrem rechte, fast faschistische Ideologie vertritt. Aber ich will hier nicht Kurzologie betreiben. Wenn man nach Frankreich blickt oder auf Sarah Wagenknechts Partei in Deutschland: Auch die extreme Linke versucht, damit Stimmen zu gewinnen.