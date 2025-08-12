Jean-Remy von Matt: „Ich bin jemand, der sich Mut machen muss“

Die Geschichten über Ihre Mutter, die im Sommer Wiesen mit Seife „beschneit“ hat, damit Sie Ski fahren können, fallen im Buch besonders auf. Sie erzählen davon, wie sie tote Goldfische zum Meer gebracht und für die Kinder scheinbar zum Leben erweckt hat. Wie viel von Ihrer Kreativität kommt vom Aufwachsen mit so einer Frau?

Sowohl von den Genen, als auch von der Mentalität habe ich viel von meiner Mutter mitgenommen, insbesondere den Optimismus. Die Grundhaltung: Wir finden eine Lösung. Von ihr habe ich übernommen, Bedenken beiseitezuschieben und über Chancen nachzudenken. Meine Mutter ist für mich die zweitoriginellste Frau der Welt nach Pippi Langstrumpf. Gleichzeitig war ich alles andere als ein Mutterkind, ich war früh im Internat und bin mit 22 Jahren nach Deutschland gegangen. Hier lebe ich seit 50 Jahren. In dieser Zeit habe ich meine Mutter dreimal im Jahr getroffen. In der Kindheit war sie natürlich prägend. Wobei Hausfrau nicht ihr Ding war. Wollte ich sie benoten, wäre es so: Kochen: 4, Haushalt: 5, Spielen mit Kindern: 1 plus. Das hat ihr richtig Spaß gemacht.

Würden Sie sagen, dass eine ähnliche Leidenschaft später ihre Ausnahme-Karriere beflügelt hat?

Schon. Man hätte mich aber auch fördern können, wo doch klar war: Der Junge ist kreativ, der liebt es zu basteln und zu bauen. Ich frage mich schon, was meine Eltern geritten hat, mich in ein altsprachliches Gymnasium und dann auch noch in ein Kloster zu schicken. Dort konnte ich nur verlieren. Ich war unglücklich, ich war miserabel in der Schule und bin nach vier Jahren rausgeflogen. Es gab eine Strafe, die ich ungerecht fand, und ich musste hundertmal schreiben: „Gelobt sei Jesus Christus.“ Ich habe auch etwas hundertmal geschrieben, allerdings den Satz: „Gelobt sei die Freiheit.“ Das war das Ende meiner Internatskarriere.

Kreativität allein führt nicht gleich zum Erfolg. Was macht den Unterschied zwischen einem brotlosen Künstler und einem erfolgreichen Agenturgründer?

Guter Punkt. An der Stelle könnte die Internatszeit einen guten Effekt gehabt haben, weil ich damals Disziplin gelernt habe. Das Internat war sehr hart und rigoros. Im Beruf habe ich immer eine hohe Disziplin gehabt und habe letztlich viel gearbeitet. Disziplin ist dem kreativen Menschen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Viele Kreative scheitern genau daran. Sie haben tolle Ideen, verfolgen sie aber nicht hartnäckig genug. Als Werber erlebt man Rückschläge. Man muss immer wieder von Neuem anfangen und konstruktiv auf nicht nachvollziehbare Kommentare reagieren. Die kreative Front ist auch ein ständiger Kampf, eine Idee zu beschützen, damit sie im Sinne des Erfinders umgesetzt werden kann.