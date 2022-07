Steckbrief Christopher Drexler

Name: Christopher Matthias Drexler

Christopher Matthias Drexler Geboren: Am 15. März 1971 in Graz

Am 15. März 1971 in Graz Beruf/Funktion: Landeshauptmann der Steiermark (seit Juli 2022) (Nachfolger von Hermann Schützenhöfer)

Landeshauptmann der Steiermark (seit Juli 2022) (Nachfolger von Hermann Schützenhöfer) Partei: ÖVP

ÖVP Ausbildung: Matura am Bundesrealgymnasium Graz, Keplerstraße, Studium der Rechtswissenschaften

Matura am Bundesrealgymnasium Graz, Keplerstraße, Studium der Rechtswissenschaften Familienstand: verheiratet mit Iris Müller-Guttenbrunn

verheiratet mit Iris Müller-Guttenbrunn Kinder: vier Kinder

Christopher Drexler: Politisierung und ÖVP

Christopher Drexler, der als Sohn eines Bankangestellten und einer Hausfrau gut behütet und bürgerlich im Grazer Arbeiterviertel Lend aufwuchs, wurde schon in seiner Schulzeit politisch aktiv und war am Kepler-Gymnasium, das er besuchte, als Klassen- und Schulsprecher aktiv und trat auch bereits der ÖVP-nahen Schülerunion bei. Die ÖVP sei für ihn eine „liberale, zukunftsgewandte Kraft des Aufbruchs gewesen“, erklärt er im Gespräch mit dem „Standard“ seine Beweggründe, der Partei beizutreten. Geprägt sei er von den Politikern Gerhard Hirschmann, Bernd Schilder und Helmut Strobl geworden.

© imago images Christopher Drexler mit seinem ehemaligen Mentor und Vorgänger Hermann Schützenhöfer

Studium und Aufstieg zum Landesrat

Drexler studierte 1989 bis 1995 Rechtswissenschaften und wurde 1991 Landesobmann der Jungen ÖVP. Von 2003 bis 2014 war Drexler Obmann des Landtagsklubs der steirischen Volkspartei, ehe er 2014 zum Landesrat aufstieg und von da an stets an der Seite von Hermann Schützenhöfer auch seinen eigenen politischen Werdegang vorantrieb.

Politische Laufbahn von Christopher Drexler: 1991–1993 Landesobmann der Jungen Volkspartei 1992–1996 Landessekretär des Steirischen ÖAAB 1996–2000 Geschäftsführer des "Modell Steiermark" 1999–2000 Fraktionsvorsitzender der ÖAAB/ÖVP-Fraktion in der steirischen Arbeiterkammer seit 2000 Mitglied des Vorstandes der Bundesarbeitskammer und Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag (bis 2014) seit April 2003 Klubobmann der Steirischen Volkspartei seit Juni 2006 Landesobmann des Steirischen AAB seit März 2014 Landesrat für Wissenschaft, Forschung, Gesundheit und Pflegemanagement in der Steiermark seit Juli 2022 Landeshauptmann der Steiermark

Lob aus Wien, noch wenig bekannt in der Steiermark

Rückhalt für Drexler gab es zu Zeiten von Sebastian Kurz auch von höchster Ebene in Wien: Kurz nannte Drexler "Strategen der steirischen Volkspartei" und einen "starken Fixpunkt in der steirischen ÖVP". Nun ist er an der steirischen Spitze angekommen und hat bis zur nächsten Landtagswahl, die für 2024 geplant ist, noch Zeit, sich einzugewöhnen. Das ist wohl auch notwendig, denn der Bekanntheitsstatus könnte in der Bevölkerung noch gesteigert werden. Und unter jenen, die ihn kennen, war – vor allem aus der ländlichen Bevölkerung – immer wieder zu hören, dass ihnen der Kulturlandesrat zu intellektuell wirke.

» Ja, er ist ein intellektueller, liberaler Zeitgenosse, der stunden- und nächtelang diskutiert «

Drexlers Einstellungen und Forderungen

„Ja, er ist ein intellektueller, liberaler Zeitgenosse, der stunden- und nächtelang diskutiert“, sagte auch sein Vorgänger und Mentor Schützenhöfer einst über Drexler, der als liberal eingestellt gilt und sich etwa schon früh als starker Verteidiger der Gleichberechtigung Homosexueller entgegen der Parteilinie auftrat. Außerdem eckte er auch mit Forderungen wie einem Tempolimit von 160 km/h auf der Autobahn oder der Aufgabe der Neutralität an. Als Redner gilt er als eloquent und bekannt ist er auch für seinen trockenen Humor.

© IMAGO images/SEPA.Media Christopher Drexler mit seiner Frau Iris

Christopher Drexler privat

Privat ist Christopher Drexler ein Kultur- und Literatur-Liebhaber. Ebenso hat er ein Faible für alte Autos. Mit seiner 2021 eingeführten Steiermark Schau stellte er dies unter Beweis.

Verheiratet ist Drexler mit der Vizekabinettschefin im Innenministerium, Iris Drexler und lebt mit der Familie seit Juli 2020 in Passail in der Oststeiermark. Aus zwei früheren Ehen hat er vier Kinder im Alter von 25, 22, zwölf und neun Jahren.