Inhaltsverzeichnis:

Was genau ist eine Honorarnote?

In erster Linie ist eine Honorarnote ein Beleg, der an den Auftraggeber ausgegeben wird, um die erbrachte Leistung zu verrechnen. Rechnungen und Honorarnoten sind in Österreich grundsätzlich das Gleiche. Sowohl für das Einreichen einer Honorarnote als auch das Ausstellen einer Rechnung müssen bestimmte (die gleichen) Formvorschriften, abhängig vom Rechnungsbetrag, eingehalten werden.

Wer darf eine Honorarnote legen?

Gewerbetreibende stellen zumeist Rechnungen aus, Freiberufler eher Honorarnoten. So legen zum Beispiel Fitnesstrainer, Anwälte, Steuerberater, Architekten, Ärzte, etc. Honorarnoten.

Wer einen freien Dienstvertrag hat, legt ebenfalls Honorarnoten an seinen Auftraggeber. Dieser zahlt den genannten Betrag abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge aus, die er an die Gebietskrankenkasse abführen muss.

Darf eine Privatperson sie stellen?

Ja, auch nicht-selbstständige Personen können eine Honorarnote stellen. Wichtig ist hierbei die jährliche Zuverdienstgrenze zu beachten. Es gibt bei Privatpersonen keine maximale Frist zur Abrechnung der erbrachten Leistung. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die erbrachten Leistungen möglichst genau angegeben werden, damit bei späterer Abrechnung nachvollziehbar ist, was geleistet wurde.