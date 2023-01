Inhaltsverzeichnis

Ein Streik ist eine gemeinsame und geplante Niederlegung der Arbeit durch mehrere Arbeitnehmer:innen, um ein bestimmtes Ziel in Bezug auf Arbeitsbedingungen zu erreichen. Meistens werden Streiks gewerkschaftlich organisiert - beispielsweise wenn es darum geht, bei Kollektivvertragsverhandlungen die Interessen der Arbeitnehmer:innen durchzusetzen. Ein Streik kann aber auch durch eine Gruppe von Arbeitnehmer:innen (wilder Streik) initiiert werden.

Laut Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) kann man zwischen folgenden 3 Arten von Streiks unterscheiden:

Daneben gibt es noch weitere Unterteilungen in verschiedene Streik-Kategorien:

Ist streiken in Österreich erlaubt?

Prinzipiell ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Rechtlich gesehen ist die Situation in Österreich allerdings nicht eindeutig geregelt. Laut Österreichischem Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) ist der Begriff "Streik" im innerstaatlichen Gesetz nicht verankert. Der ÖGB argumentiert wiederum, dass das Recht auf Streik durch den Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gewährleistet und verfassungsrechtlich geschützt ist. Dieser beinhaltet das Recht, "zum Schutze ihrer Interessen Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten." Zudem beruft sich die Gewerkschaft auf Artikel 8 des UN-Sozialpaktes - dem Österreich beigetreten ist -, das ein Streikrecht gewährt. Streiken ist also in Österreich erlaubt und nicht strafbar.

Auf eine Entgeltfortzahlung haben Arbeitnehmer:innen, die streiken, rechtlich gesehen keinen Anspruch, wie es auf der Homepage des Rechtsanwaltskammertages heißt. Sind Beschäftigte "arbeitsbereit, können sie jedoch nicht arbeiten, wird die Entgeltfortzahlung davon abhängen, ob dieses Ereignis der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmersphäre zuzurechnen ist. Auch darüber herrschen geteilte Meinungen und es ist kaum Rechtsprechung vorhanden", schreibt der Rechtsanwaltskammertag.

Im Streitfall wird von Fall zu Fall entschieden: Eine Entgeltfortzahlungspflicht der Arbeitgeber:innen kann beispielsweise dann vorliegen, wenn diese durch vorwerfbares Verhalten den Streik provoziert haben. Wenn der Streik durch Dritte verursacht wurde und nicht direkt von den Arbeitnehmer:innen des Unternehmens, kann man ebenfalls eher davon ausgehen, dass ein Entgelt weiter gezahlt werden muss.

Kommt es zu einem Einkommensverlust, kann notfalls der Streikfonds des ÖGB Gewerkschaftsmitgliedern finanzielle Unterstützung bieten.

Wer darf streiken?

Nach Ansicht der Gewerkschaft gilt das Streikrecht für Arbeitnehmer:innen (Arbeiter:innen und Angestellte) sowie Lehrlinge - bei letzteren aber nur außerhalb der Berufsschulzeiten. Zudem sollen Leiharbeiter laut ÖGB nicht als Streikbrecher eingesetzt werden dürfen.

Darf man gekündigt oder entlassen werden, weil man streikt?

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) verweist darauf, dass die Teilnahme an einem Streik sehr wohl arbeitsrechtliche Konsequenzen haben kann, da es keine klare Regelung innerhalb Österreichs gibt. Für die WKO kann ein Streik eine Arbeitsverweigerung bzw. einen Bruch des Arbeitsvertrages darstellen. Auf dieser Grundlage könnte daher theoretisch eine Entlassung oder Kündigung ausgesprochen werden - allerdings wird das in Österreich bisher in der Praxis nicht so gehandhabt.

Für die Gewerkschaft sind eine Kündigung oder eine Entlassung aufgrund der Teilnahme an einem Streik rechtswidrig - unter Berufung auf den Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und den Artikel 8 des UN-Sozialpaktes (siehe auch: Ist streiken in Österreich erlaubt?).

Wie organisiert man einen Streik?

In der Regel sind Streiks gewerkschaftlich organisiert - in Österreich unter der Führung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Nach Abstimmung mit den Betriebsräten und den Beschäftigten wird bei einem gewerkschaftlich organisierten Streik zum Schluss noch eine Streikfreigabe des ÖGB-Vorstandes eingeholt. Diese ist essentiell, um später eine etwaige finanzielle Streikunterstützung für Gewerkschaftsmitglieder zu gewährleisten.

Gewerkschaften haben den Vorteil, dass sie in der Lage sind, viele Arbeitnehmer:innen auf einmal zu mobilisieren, da sie gut mit den jeweiligen Betriebsräten in Unternehmen vernetzt sind oder es mehrere Gewerkschaftsmitglieder in Unternehmen gibt (ein Betriebsrat muss kein Gewerkschaftsmitglied sein). Der ÖGB bringt außerdem jede Menge an Streikerfahrung mit und verfügt über nötige Strukturen und Personal, um einen Streik auf die Beine zu stellen.

Es ist jedoch auch möglich, dass eine Gruppe von Arbeitnehmer:innen - wobei es keine festgelegte Anzahl gibt - einen Streik ohne gewerkschaftliche Beteiligung organisiert. Man spricht von einem sogenannten wilden Streik, wenn die Gewerkschaft den Streik weder initiiert noch anerkannt hat.

Solche Streiks sind in Österreich sehr selten und werden nicht in der Streikstatistik (seit 1946) des ÖGB erfasst. Der ÖGB begründet die fehlende Unterstützung solcher Streiks - wie beispielsweise der Streik von Mitarbeiter:innen eines Kunst- und Schaumstoffherstellers am 18. März 2020 in Linz - damit, dass Streiks als letztes Mittel im Arbeitskampf zu sehen sind und zuerst alle anderen Möglichkeiten im Rahmen der Sozialpartnerschaft ausgeschöpft werden müssen. Die Sozialpartner sind meist die Interessensvertretungen der Arbeitgeber:innen auf der einen Seite (also z.B. die Wirtschaftskammer) und die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite (Gewerkschaften). So wird etwa der Kollektivvertrag von den Sozialpartnern abgeschlossen.