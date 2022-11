Selbst ein korrekt formuliertes Kündigungsschreiben kann keine Wirkung entfalten, wenn es die Empfänger:innen nicht erreicht. Im Arbeitsrecht spricht man davon, dass die Kündigungsschreiben "zugehen" müssen, also in den "Machtbereich" der Empfänger:innen gelangen, damit sich diese Kenntnis über den Inhalt verschaffen könnten. Das mag kompliziert klingen, ist in der Praxis aber nachvollziehbar: Versendet man eine schriftliche Kündigung zum Beispiel

In der Praxis ist es empfehlenswert, eine Zustellmethode zu wählen, bei der sich leicht nachweisen lässt, dass das Kündigungsschreiben in den Empfangsbereich der anderen Partei gelangt ist. Ein Versand per eingeschriebenem Brief ist hier also beweiskräftiger als ein normal aufgegebenes Schreiben.

Eine weitere Voraussetzung für die Wirksamkeit ist, dass es den Empfänger:innen überhaupt möglich wäre, rechtzeitig Kenntnis von dem in ihren Machtbereich gelangten Kündigungsschreiben zu erlangen. Ist eine Empfängerin zum Beispiel wegen eines Krankenhausaufenthalts gar nicht zu Hause, wird man wohl erst von einem Zugang des ihr in den Hausbriefkasten eingeworfenen Kündigungsschreibens ausgehen können, wenn sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen und heimgeschickt wird.

Wann muss das Kündigungsschreiben vorliegen?

Eine Kündigung ist eine empfangsbedürftige Erklärung. Das Arbeitsverhältnis endet aber nicht sofort mit Ausspruch der Kündigung: Es müssen dabei nämlich Kündigungsfristen und Kündigungstermine eingehalten werden: Die Kündigungsfrist ist der Zeitraum, zwischen dem Ausspruch der Kündigung und dem tatsächlichen Ende des Arbeitsverhältnisses (Kündigungstermin). In dieser Zeit besteht das Arbeitsverhältnis weiter. Während Arbeitgeber:innen sich häufig an Kündigungsfristen zwischen sechs Wochen und fünf Monaten halten müssen, sind diese für Arbeinehmer:innen mit oft nur einem Monat kürzer. Die Kündigungsfristen und Termine sind in Gesetzen und Kollektivverträgen festgeschrieben. Wenn man hinsichtlich der Beendigungsmodalitäten im Arbeitsvertrag flexibler sein möchte als in einem Kollektivvertrag, ist das in gewissen Grenzen in Ordnung. Es darf aber nicht zu Nachteilen für die Arbeitnehmer:innen kommen.

Um die Kündigungsfrist "rechtzeitig" auszulösen, muss die erklärende Partei demnach Schritte setzen, um der anderen Arbeitsvertragspartei das Kündigungsschreiben fristgerecht in der richtigen Form zugehen zu lassen. Ist man zeitlich schon sehr knapp dran, kann es in der Praxis ratsam sein, sich nicht auf einen Versand per Post (mit dem Einlangen bei der anderen Seite ein paar Tage später) zu verlassen, sondern eine schnellere Zustellungsart, zum Beispiel durch einen Kurierdienst oder eine digitale Übertragung via E-Mail, zu wählen.

An wen adressiert man die Kündigung?

Natürlich muss man das Kündigungsschreiben auch an die richtige Person senden. Das ist für Arbeitgeber:innen leichter, weil sie ihren Unterlagen ja meist den kompletten Namen und die Anschrift der Arbeitnehmer:innen entnehmen können. An diese Adresse sollte das Schreiben auch eingerichtet werden. Sind die Arbeitnehmer:innen zwischenzeitig umgezogen, haben die Adressänderung den Arbeitgeber:innen aber nicht bekannt gegeben, dann gilt auch ein Schreiben an die alte Adresse als wirksam zugestellt.

Für Arbeitnehmer:innen, die ihrerseits kündigen wollen, kann es teilweise unklar sein, an wen sie ihr Kündigungsschreiben adressieren sollen. Gerade in größeren Unternehmen mit mehreren Abteilungen und Stabstellen verliert man schnell den Überblick über die richtige Ansprechstelle. Hier empfiehlt es sich, das Schreiben im Zweifelsfall an mehrere Personen und Stellen gleichzeitig zu richten. Infrage kommen zum Beispiel die Geschäftsführung, die Personalabteilung, die direkten Vorgesetzten oder Kombinationen aus einzelnen oder allen dieser Empfänger:innen. Man kann auch im Impressum der Website der Arbeitgeber:innen nachsehen, welche Post- und E-Mailadressen dort genannt sind. Ist dort eine Adresse für allgemeine geschäftliche Kombination angeführt, sollte man dort ein Kündigungsschreiben wirksam hinsenden können.