Inhaltsverzeichnis:

Der Kollektivvertrag ist eine schriftliche Vereinbarung, die die Sozialpartner für Unternehmen und Mitarbeiter:innen einer bestimmten Branche abschließen. Die Sozialpartner sind meist die Interessensvertretungen der Arbeitgeber:innen auf der einen Seite (also z. B. die Wirtschaftskammer) und den Interessenvertretungen der Arbeitnehmer:innen auf der anderen Seite (Gewerkschaften). Sie sind ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitsrechts. Es handelt sich dabei um eine österreichische Besonderheit, in anderen Ländern sind solche Vereinbarungen eher unbekannt.

Klassisch werden im Kollektivvertrag der Mindestlohn und die Grundgehälter geregelt. Auch die Sonderzahlungen – auch bekannt als Urlaubs- und Weihnachtsgeld – werden hier festgelegt. Arbeitszeiten werden auch über die Kollektivverträge geregelt, ebenso wie Kündigungsfristen und -termine. Diese Punkte führen meist zu deutlich besseren Regelungen für Arbeitnehmer:innen als im Arbeitsverfassungsgesetz festgelegt ist.

Was bedeutet er für Arbeitnehmer:innen?

Der riesige Vorteil für alle Beteiligten ist, dass damit vollkommen klar ist, welche Regelungen für ein Arbeitsverhältnis zu gelten haben. Dadurch steht ein(e) einzelne(r) Arbeitnehmer:in nicht z.B. einem Großunternehmen allein bei Gehaltsverhandlungen gegenüber. Niemand muss also seine Gehaltsverhandlungen selbst führen – was man natürlich trotzdem machen kann, denn der Kollektivvertrag ist ja nur die Grenze nach unten. Durch die Sozialpartner ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, den sozialen Ausgleich zwischen den Parteien gut zu regeln. Nicht immer ohne Probleme, doch im Wesentlichen lösungsorientiert. Oder können Sie sich an den letzten größeren Streik hierzulande erinnern? Zwar wird oft damit gedroht, manchmal auch mit Betriebsversammlungen ein Zeichen gesetzt, aber zu größeren Arbeitskämpfen kommt es selten (der letzte große Streik mit 200.000 Beschäftigten war 1962 der Streik der Metaller).

Welcher KV gilt für mich?

Die gute Nachricht vorweg – vermutlich einer der über 800. Denn 98 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer:innen fallen unter einen Kollektivvertrag. Es gibt sie für so gut wie alle Branchen, von Arzthelfer:in bis zu Zahntechniker:in. Wichtig ist hierbei die Zugehörigkeit des Unternehmens zu einem Arbeitnehmerverband. Entscheidend ist also, welche Tätigkeit ein Unternehmen ausübt. Welcher Kollektivvertrag gilt, muss öffentlich einsehbar sein und dem/der Mitarbeiter:in auch mitgeteilt werden. Für den/die Arbeitnehmer:in ist es nicht notwendig, Gewerkschaftsmitglied zu sein, die Kollektivverträge gelten für alle. Im Arbeitsvertrag sollte ebenfalls festgehalten werden, welcher gilt, sodass man leicht nachsehen kann.

© Elke Mayr

Wo kann ich mich über den Inhalt informieren?

Am schnellsten wahrscheinlich im Internet. Die Gewerkschaften und das Sozialministerium betreiben in Kooperation die Website www.kollektivvertrag.at. Hier kann man nach Branchen oder Berufen suchen und findet den gesamten Kollektivvertrag, der auch die Lohntafeln enthält. Aus diesen sind die Mindestlöhne des jeweiligen Vertrages ersichtlich. Die Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund helfen auch bei Problemen weiter.

Was ist, wenn kein KV gilt?

Das kann passieren – aber nicht sehr oft, da ja 98 Prozent der Arbeitnehmer:innen unter einen Kollektivvertrag fallen. Nicht so geregelte Branchen sind z. B. Freizeit- oder Vergnügungsbetriebe. Natürlich spielt sich ein Arbeitsverhältnis auch hier nicht im rechtsfreien Raum ab, denn es gibt ein Arbeitsverfassungsgesetz, das Mindeststandards für alle definiert. Was darin nicht geregelt ist, ist aber z. B. die Lohnhöhe. Diese muss man sich mit dem/der Arbeitgeber:in selbst ausmachen, und unbedingt im Arbeitsvertrag schriftlich festhalten, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Das gilt übrigens auch für Sonderzahlungen (Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Diese sind nur in den Kollektivverträgen festgehalten!

Kollektivvertrag – Betriebsvereinbarung – Dienstvertrag: Was gilt?

Die Antwort ist in diesem Fall einfach: es gilt der Stufenbau der Rechtsordnung. An erster Stelle stehen die Gesetze – sie haben für alle in Österreich lebenden Menschen Gültigkeit. Dann folgt der Kollektivvertrag (immer für die richtige Branche). Danach kommen Betriebsvereinbarungen. Das sind schriftliche Vereinbarungen, die von einem (im Unterschied zum Kollektivvertrag) Unternehmen und seinem Betriebsrat geschlossen werden. Das bedingt auch: ohne Betriebsrat keine Betriebsvereinbarung.

In Betriebsvereinbarungen können Firmen und Beschäftigte allgemeine Regelungen treffen z. B. zum Rauchen oder zum Alkoholkonsum, zu Geschwindigkeitsbegrenzung am Betriebsgelände. Aber auch Dauer und Lage von Arbeitspausen oder die Verteilung von Arbeitszeit auf einzelne Wochentage. Die letzte Sprosse auf der Gesetzesleiter ist dann der Dienstvertrag. Sollte also ein Dienstvertrag oder eine Betriebsvereinbarung Punkte enthalten, die Kollektivvertrag oder Gesetz widersprechen oder den Arbeitnehmer schlechter stellen, sind diese ungültig.