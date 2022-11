Inhaltsverzeichnis:

Bei Pflegeurlaub – oder wie es in Österreich rechtlich korrekt heißt, einer Pflegefreistellung – geht es zwar auch um die Möglichkeit für Arbeitnehmer:innen, vom Dienst freigestellt zu werden. Aber anders als beim "normalen" Urlaub steht hier aber nicht die eigene Erholung der Arbeitnehmer:innen im Vordergrund. Vielmehr nehmen Arbeitnehmer:innen Pflegefreistellung, wenn Sie aus Gründen der Pflege und Betreuung von Angehörigen bzw der Begleitung eines Kindes verhindert sind, ihre Arbeit wie gewohnt zu verrichten. Liegt ein solcher Verhinderungsgrund vor, dann behalten Arbeitnehmer:innen ihren Anspruch auf Gehalt, obwohl sie während dieser Zeit nicht arbeiten.

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der Pflegefreistellung, einer Betreuungsfreistellung sowie der Begleitungsfreistellung. Alle drei Formen haben gemein, dass sie ein Fernbleiben von der Arbeit erlauben. Aber die Voraussetzungen, um eine dieser Freistellungen in Anspruch nehmen zu können, sind jeweils andere.

Um eine Pflegefreistellung suchen Arbeitnehmer:innen an, weil sie für erkrankte Ehegatt:innen, eingetragene Partner:innen, Eltern, Kinder oder Großeltern sorgen müssen. Es gibt allerdings auch gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen: Die Person, die die Freistellung nutzen möchte, muss in der Regel mit der pflegebedürftigen Person im gemeinsamen Haushalt leben. Sollten Arbeitnehmer:innen sich zum Beispiel um ein pflegebedürftiges Kind kümmern wollen, dass nicht das eigene leibliche, sondern das Kind des Partners/der Partnerin ist, wäre das prinzipiell möglich. Aber auch hier muss man mit diesem Kind der Partnerin oder des Partners im gleichen Haushalt leben, sonst kann man sich für die Pflege nicht freistellen lassen. Das Leben im selben Haushalt ist aber nicht immer eine Voraussetzung: Eltern, die nach einer Scheidung oder Trennung nicht mit dem leiblichen Kind im selben Haushalt leben, dürfen auch einen Anspruch auf Freistellung geltend machen.

Die Betreuungsfreistellung regelt einen anderen Fall als die Erkrankung von Angehörigen. Sie kommt zur Anwendung, wenn die ständige Betreuungsperson für ein Kind plötzlich ausfällt und man nun selbst "einspringen" muss. Plötzliche Ausfälle sind beispielsweise der Tod von Tagesmutter/Tagesvater, der Krankenaufenthalt aber z.B. auch die Inhaftierung der regulären Betreuungsperson. Erfasst sind dabei eigene Kinder, Wahl- und Pflegekinder (auch wenn man nicht mit diesen im gemeinsamen Haushalt lebt), und leibliche Kinder der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners oder der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten, wenn ein gemeinsamer Haushalt vorliegt.

Bei Kindern unter zehn Jahren sieht das Gesetz eine weitere Möglichkeit des Fernbleibens von der Arbeit vor, die sogenannte Begleitungsfreistellung: Wurde das Kind ins Krankenhaus eingeliefert und hält es sich dort stationär auf, können sich Arbeitnehmer:innen vom Dienst freistellen lassen, um das Kind entsprechend zu begleiten. Erfasst sind dabei auch hier wieder eigene Kinder, Wahl- und Pflegekinder (auch wenn man nicht mit diesen im gemeinsamen Haushalt lebt), und leibliche Kinder der Ehegattin/des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin/des eingetragenen Partners oder der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten, wenn ein gemeinsamer Haushalt vorliegt.

Wer bezahlt die Freistellung?

Für die zulässige Dauer der Freistellungen bleibt der Gehaltsanspruch gegenüber den Arbeitgeber:innen bestehen. Die Arbeitnehmer:innen sind daher beim Gehalt und anderen Vergütungen aus dem Arbeitsverhältnis so zu behandeln, als hätten sie ganz regulär ihre Arbeitsleistung erbracht. Wenn man eine Freistellung in Anspruch nimmt, dürfen einem dafür auch keine oder Tage abgezogen werden. Arbeitnehmer:innen könnten sich nötigenfalls auch mit juristischen Mitteln wehren, wenn die Arbeitgeber:innen sich weigern sollten, für die Dauer der Freistellung das Gehalt weiterzubezahlen, oder andere Vergütungen zu leisten.

Wie lange darf eine Freistellung dauern?

Zunächst muss man festhalten, dass man das Recht auf Freistellungen grundsätzlich sofort nach Beginn eines Dienstverhältnisses hat. Es gibt also keine Wartefrist oder Vergleichbares, bis man eine Freistellung nutzen kann. In der Praxis werden sich Arbeitnehmer:innen aber häufig überlegen, ob sie sich kurz nach Eintritt und während der einer Probezeit schon von Dienst freistellen lassen sollten, oder ob vielleicht doch andere Betreuungspersonen einspringen könnten.

In der Regel darf jede dieser Freistellungen nicht länger als ein Wochenarbeitszeitäquivalent pro Arbeitsjahr dauern. Das klingt jetzt erst mal kompliziert, lässt sich aber an einem Beispiel besser erklären: Arbeitet man also üblicherweise z.B. drei Tage pro Woche, hat man im Arbeitsjahr zusammengerechnet auch Freistellung im Ausmaß dieser drei Tage. Oft wird vereinfachend davon gesprochen, dass man eben "eine Woche" pro Arbeitsjahr als Pflegeurlaub nehmen kann.

Es ist dabei nicht zwingend, dass man die ganze Dauer der jeweiligen Freistellung auf einmal nimmt. Vielmehr kann man sie wochen-, tage- oder stundenweise nehmen, je nachdem welche Bedürfnisse man im konkreten Fall hat.

Eine Ausnahme von der Wochengrenze besteht im Fall der Pflege eines kranken Kindes unter zwölf Jahren: Hier gibt es noch die Möglichkeit der "erweiterten Pflegefreistellung". Das bedeutet, dass Eltern, die den Rahmen der allgemeinen Pflegefreistellung schon komplett ausgeschöpft haben, ein weiteres Wochenarbeitszeiäquivalent zusteht.

Wie und wo beantragt man Pflegeurlaub?

Arbeitnehmer:innen, die noch Anspruch auf Freistellung haben, müssen ihre Arbeitgeber:innen umgehend informieren, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch machen wollen. Außerdem müssen die Arbeitnehmer:innen nachweisen, dass die Freistellung notwendig und die Angehörigen pflegebedürftig sind, ein Kind ins Krankenhaus begleitet muss bzw. ein Ausfall der betreuenden Person vorliegt. Ein ärztliches Attest beispielsweise genügt als Nachweis für Krankheitsfälle, die Todesurkunde oder eine Bestätigung des Gefängnisaufenthalts der Betreuungsperson sind als Nachweise ebenfalls ausreichend.

Wenn die Arbeitgeber:innen ärztliche Atteste fordern, können Arbeitnehmer:innen unter Umständen von ihnen einen Ersatz der dafür entstandenen Kosten verlangen.

Was darf man während der Freistellung (nicht)?

Das Gesetz regelt das Verhalten der Arbeitnehmer:innen während der Pflegefreistellung nicht ausdrücklich. Allerdings muss das Verhalten im Einklang mit den Gründen der Pflegefreistellung stehen. Beispielsweise sind neben der Pflege und Betreuung auch die Erledigung von Dingen des täglichen Lebens, Einkäufe, Arztbesuche, oder Begleitungen von der Freistellung umfasst.

Klar ist, dass Arbeitnehmer:innen die Freistellung nicht missbrauchen dürfen, um gänzlich andere Dinge zu tun. Einen Bedarf auf Freistellung vorzutäuschen, um dann stattdessen einen Familienurlaub oder den Besuch eines Musikfestivals zu unternehmen, kann zu arbeitsrechtlichen Sanktionen führen, die bis zum Ausspruch einer Entlassung reichen können.