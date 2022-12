Was ist die Steuernummer und wie finde ich sie?

Inhaltsverzeichnis:

Was ist eine Steuernummer?

In Österreich wie in vielen anderen Ländern erzielt der Staat erhebliche Einnahmen aus der Einkommensteuer, die zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten und öffentlicher Angelegenheiten verwendet wird. Der Staat finanziert also seine Finanzen durch Einnahmen aus der Besteuerung. Zur Erhebung der Steuer legt der Staat die sogenannten Steuernummern an.

Eine Steuernummer ist eine vom Finanzamt vergebene Ordnungsnummer für jede in Österreich steuerpflichtige natürliche oder juristische Person. Jede Steuernummer ist eindeutig einem Steuerpflichtigen zugeordnet, da über diese eindeutige Steueraktivitäten gespeichert werden. Diese Nummer benötigt man regelmäßig, da man in Österreich das eigene Einkommen versteuern muss. Beispielsweise muss die Steuernummer auf allen Steuererklärungen erscheinen.

Wozu dient sie?

Für jede Steuererklärung ist eine Steueridentifikationsnummer anzugeben. Denn die gezahlten Steuern können dadurch personenspezifisch zugeordnet und verwaltet werden. Daher benötigt jedes Unternehmen auch eine Steuernummer. Theoretisch kann eine Person zwei Steuernummern haben. Einmal als natürliche und einmal als juristische Person.

Wie sieht sie aus und was sagen die Ziffern aus?

Grundsätzlich ist eine Steuernummer neunstellig. Diese neunstellige Nummer besteht aus einer zweistelligen Finanzamtsnummer und einer siebenstelligen Steueridentifikationsnummer.

Dabei stehen die ersten beiden Ziffern für das örtliche Finanzamt und helfen bei der eindeutigen Identifizierung. Die restlichen 7 Ziffern können als Steuernummer selbst oder zur eindeutigen Identifizierung einer Person verwendet werden.

Eine - in diesem Fall fiktive - Abgabenkontonummer eines Steuerkontos beim Finanzamt für den Dritten Wiener Gemeindebezirk würde wie folgt aussehen: