Inhaltsverzeichnis:

Was ist Home Office?

Bei Home Office einigen sich Arbeitgeber:innen mit ihren Arbeitnehmer:innen darauf, dass diese die vereinbarte Arbeitsleistung nicht im Betrieb, also zum Beispiel in einem Großraumbüro auf dem Unternehmensgelände, sondern in der Wohnung der Arbeitnehmer:innen erbringen sollen.

Home Office gab es unter dem Sammelbegriff "Telearbeit" selbstverständlich auch schon vor der Covid-Pandemie. Das Arbeiten von zuhause ist allerdings vor allem durch die Lock-Downs und die Notwendigkeit in vielen Unternehmen, den Betrieb auch am Laufen zu halten, wenn man nicht physisch an den bisherigen Arbeitsplatz kommen konnte, noch mehr in den Vordergrund gerückt. Immer mehr Bürotätigkeiten wie Human Resources, Buchhaltung, Einkauf wurden nun nach Möglichkeit ins Home Office verlegt. Für jede Tätigkeit, die nicht physisch auf dem Unternehmensgelände der Arbeitgeber:innen erledigt werden muss, kommt Home Office in Betracht.

Natürlich könnte man auch vereinbaren, dass sich die Arbeitnehmer:innen (bei Einhaltung bestimmter Vereinbarungen, wie zum Beispiel Datensicherheit und Datenschutz) auch viele weitere Arbeitsorte nach Belieben aussuchen dürfen. Hier spricht man dann aber von "Remote Work" oder "Mobile Office" im Allgemeinen, was über Home Office hinausgehen würde. Beim Home Office haben Arbeitnehmer:innen also keine vollkommene Freiheit, wo sie ihre Arbeit leisten wollen.

Was sind die Vorteile und Nachteile von Home Office?

Für die Arbeitnehmer:innen ist Home Office häufig interessant, weil sie sich die Anfahrtszeit in das Unternehmen sparen. Auch genießen sie die Freiheit, ihre Arbeit ohne "überwachende" Blicke von Vorgesetzten verrichten zu können. Nachteilig kann es für sie natürlich sein, dass die Grenzen von Arbeit und Freizeit zunehmend verschwimmen, weil sie beides in den gleichen Räumlichkeiten erbringen. Viele sind - wenn sie zuhause am Laptop sitzen - geneigt, eben doch noch die eine berufliche E-Mail zu beantworten, die man ohne Home Office möglicherweise erst am nächsten Tag nach der Rückkehr ins Büro bearbeitet hätte.

Arbeitgeber:innen haben Home Office oft kritisch gesehen, weil ihnen die direkte Kontrolle der Mitarbeiter.innen nicht in gleicher Form möglich ist, wie zum Beispiel vor Ort in einem gemeinsamen Büro. Aber auch diese Vorbehalte wurden in den letzten Jahren massiv abgebaut, weil man erkannt hat, dass die meisten Arbeitnehmer:innen ihre Leistungen auch im Home Office mindestens gleich gut erbringen können. Gerade für junge Unternehmen kann Home Office ein Vorteil gegenüber der Notwendigkeit sein, sich teure Unternehmensimmobilien anzumieten, um so dem Personal geeignete Arbeitsplätze bieten zu können.

© Elke Mayr

Welche Regelungen gibt es für Home Office in Österreich?

Bereits in der Vergangenheit enthielten vereinzelt Kollektivverträge Regelungen, die Home Office betroffen haben. Aufgrund der gesteigerten Relevanz wurden dann mit 1. April 2021 eigene allgemeine gesetzliche Regelungen eingeführt, die diese Materie transparent regeln sollten. Konkret findet man Bestimmungen im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, die den Themenbereich Home Office betreffen.

Hier finden Sie das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz:

Gesetzliche Regelungen zum Home Office



Nach diesen Normen erbringt eine Person ihre Leistungen im Home Office, wenn sie regelmäßig Arbeitsleistungen in der Wohnung verrichtet. Die Wohnung muss dabei aber nicht zwingend der Hauptwohnsitz/gewöhnliche Wohnort einer Person sein. Als Wohnung würden zum Beispiel auch ein Neben- oder Zweitwohnsitz in Betracht kommen.

Es gelten aber auch sonstige arbeitsrechtliche Regeln im Home Office, wie z.B. solche die die Arbeitszeit, Ruhepausen oder Arbeitszeitaufzeichnungen betreffen.

Hat man ein Recht auf Home Office?

Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass es weiterhin kein "Recht auf Home Office" gibt.

Es können also weder die Arbeitnehmer:innen einseitig verlangen, Home Office bewilligt zu bekommen. Noch können die Arbeitgeber:innen ihre Mitarbeiter:innen dazu verpflichten, dass diese ihre eigenen Wohnungen und Häuser als Arbeitsort bereitstellen müssten.

Home Office muss also auch nach den neuen Bestimmungen immer auf einer Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragsparteien beruhen. Diese muss schriftlich erfolgen. Schriftlich heißt dabei nicht unbedingt handschriftlich. Man könnte eine Home-Office-Vereinbarung also auch elektronisch abschließen (z.B. via E-Mail, Handy-Signatur, etc).

Die Vereinbarung sollte auch Regelungen darüber enthalten, unter welchen Voraussetzungen Home Office wieder beendet werden kann. Also z.B., ob Home Office nur für einen befristeten Zeitraum ausprobiert werden soll, oder unter welchen Bedingungen man es wieder kündigen könnte. Trifft man keine anderen Vereinbarungen, kann Home Office aus wichtigem Grund jedenfalls unter Einhaltung einer Frist von einem Monat beendet werden.

© Elke Mayr

Wer muss die Arbeitsmittel zur Verfügung stellen? Und was gilt bei Schäden?

Selbstverständlich benötigen Arbeitnehmer:innen auch im Home Office die notwendige Ausrüstung, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Je nach Tätigkeit kann dies eine simplere Ausstattung wie ein Laptop und ein Mobiltelefon sein. Andere Jobs verlangen eine umfassende IT-Ausrüstung inklusive mehrerer Bildschirme, spezieller Software, Drucker und schnellerer Internetanbindung.

Auch im Home Office gilt grundsätzlich, dass Ausstattung, die für die Arbeitsverrichtung notwendig ist, von den Arbeitgeber:innen zur Verfügung gestellt werden muss. Sollten an diesen Arbeitsmitteln Schäden entstehen, können die Arbeitnehmer:innen zur Verantwortung gezogen werden. Sowohl für ihr eigenes Fehlverhalten als auch für jenes von anderen Personen (oder Haustieren) im gemeinsamen Haushalt, das die Arbeitgeber:innen schädigt. Einen gewissen Schutz bieten den Arbeitnehmer:innen dabei die Regeln des sogenannten Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Die Arbeitnehmer:innen müssen ihren Arbeitgeber:innen je nach dem Grad ihres Verschuldens dann Schadenersatz leisten. Bei nur geringfügigem Verschulden entfällt ihre Schadenersatzpflicht.

Es ist auch möglich, dass die Arbeitnehmer:innen ihre eigenen Geräte verwenden, um die Arbeit im Home Office zu erbringen. In diesem Fall sollte eine Vereinbarung darüber getroffen werden, ob und in welcher Höhe die Arbeitnehmer:innen dafür eine Vergütung von ihren Arbeitgeber:innen erhalten sollen. Entstehen bei der Arbeit Schäden am Eigentum der Arbeitnehmer:innen, haben die Arbeitgeber:innen dafür einen Ersatz zu leisten.