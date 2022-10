Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein/e Anwalt/Anwältin?

Hauptsächlich sind Rechtsanwält:innen in der Vertretung vor Gerichten und Behörden und in der Rechtsberatung tätig. Beraten werden dabei Unternehmen, juristische Personen, Vereine, Gesellschaften und Privatpersonen. Die Anliegen und Ansprüche der Klient:innen werden gegenüber anderen Behörden, Gerichten und Einzelpersonen in allen Rechtsangelegenheiten vertreten. In der Regel sind Rechtsanwält:innen auf ein bestimmtes Rechtsgebiet spezialisiert. Rechtsanwältinnen vertreten sowohl Angeklagte als auch Klägerinnen.

Rechtsanwält:innen unterstützen durch Beratung ihre Mandant:innen bei der Klärung von offenen Rechtsfragen. Ein solcher Beratungsbedarf entsteht bei Themen wie Abwicklung von Geschäftsfällen, bei Abschlüssen von Verträgen und Klärung von offenen Rechtsfragen. Dabei begutachten und bewerten Rechtsanwältinnen Vertragsentwürfe und -verfassungen und prüfen, ob diese Juristische Mängel oder Schwachstellen aufweisen. Das kann bei Schenkungs-, Dienst-, Miet- und Pachtverträgen relevant sein.

Privatpersonen werden von Rechtsanwältinnen beraten und juristisch vertreten. Dabei befragen sie Zeug:innen, bereiten Verteidigungserklärungen vor und kontrollieren die Beweismittel. Diese Tätigkeiten finden in folgenden Bereichen statt:

Mietrecht

Arbeitsrecht

Sozialrecht

Konsumentenrecht

Familienrecht

Strafrecht

Anwältinnen sind aber auch in der Unternehmensberatung und in der Vermögensverwaltung tätig. Dabei beraten Anwält:innen in diesem Bereich ihre Klient:innen bei der Verwaltung von Grund- und Hauseigentum bei Firmengründungen und informieren über Gesellschaftsrechte. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist das Führen von Archiven, Datenbanken, Protokollen, Kundenkarteien und Gerichtsakten. Die Tätigkeiten von Anwält:innen unterliegen der Schweigepflicht, um die Interessen Ihrer Mandant:innen und Klient:innen zu wahren und dürfen nur eine Partei in einem Rechtsstreit vertreten. Anwält:innen gehören zu den freien Berufen und unterliegen damit nicht der Gewerbeordnung. Die Tätigkeit muss jedoch der Sozialversicherung und dem Finanzamt gemeldet werden.

Passt der Beruf zu mir?

Um in diesem Beruf zu arbeiten, muss eine ausgeprägte Lösungsorientiertheit und Problemlösungsfähigkeit vorhanden sein. Anwält:innen arbeiten oft unter einem massiven Druck, weswegen die psychische Belastbarkeit und die Konfliktfähigkeit hoch sein müssen. Selbstständiges Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein sind ebenso Eigenschaften, die man in diesem Beruf haben muss. Wichtig sind auch Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen und Überzeugungsfähigkeit. Auch das Logisch-Analytische Denken muss stark ausgeprägt sein. Logisch-analytisches Denken muss stark ausgeprägt sein, weil von Anwält:innen klare und schlüssige Argumentationen gefordert werden.