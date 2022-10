Ärzte/Ärztinnen sind nicht nur in Krankenhäuser oder Ordinationen tätig, sondern auch im Rettungswesen als Notfallärzt:innen. Außerdem werden sie in Gesundheits- und Rehabilitationszentren, Hospizen sowie bei Alten- und Krankenpflegedienste eingesetzt. Weiters findet man sie in Bezirks- und Magistrat-Behörden, im Bundesheer und bei der Polizei. Sie können aber auch in Schulen oder für die Forschung, pharmazeutischen Industrien oder im Versicherungswesen tätig sein.

Ärzte/Ärztinnen mit einer abgeschlossenen Grundausbildung können sich auch in vielen Bereichen spezialisieren.

Ausbildung

Um einen ärztlichen Beruf ausüben zu können, muss zunächst das Diplomstudium der Humanmedizin abgeschlossen werden. Dieses Studium dauert zumeist 6 Jahre und nach dem Abschluss geht es sofort in die Praxis. Dabei absolviert man zunächst eine Basisausbildung als Turnusärzt:innen, die etwa 9 Monate dauert. Anschließend folgt die Facharzt-Ausbildung, wobei man als Assistenzärzte/ärztinnen schon selbstständig, jedoch unter Supervision von Oberärzten/ärztinnen arbeiten kann. Je nachdem in welchem Fach man sich spezialisieren will, dauert die Facharzt-Ausbildung zwischen 4 und 6 Jahre und wird mit einer Facharztprüfung abgeschlossen. Fachärzte/ärztinnen gelten als Kandidaten, um Oberärzten/ärztinnen zu werden und warten nur auf eine freie Stelle. Der letzte Karriereschritt wäre die Rolle als Chefärzten/ärztinnen oder als Primar bzw. Primaria.

Wie lange dauert die Ausbildung?

Die Dauer der Ausbildung ist abhängig davon, ob man nur in der Allgemeinmedizin tätig sein will, oder sich in einem Fach spezialisieren will. In jedem Fall muss das Studium der Humanmedizin abgeschlossen werden, welches 12 Semester, also 6 Jahre dauert.

Als Allgemeinmediziner:in macht man zusätzlich mindestens 9 Monate lang eine praktische Basisausbildung in allen Fächern als Turnus. Danach müssen mindestens 33 Monate lang eine praktische Ausbildung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses in einer Lehranstalt abgeschlossen werden. Im Anschluss daran absolviert man eine Prüfung in der Allgemeinmedizin. Insgesamt braucht man also 9,5 Jahre, um fertige Allgemeinmediziner:innen zu werden.

Auch für die Facharztausbildung macht man eine 9 Monate dauernde praktische Basisausbildung als Tournusärzten/ärztinnen. Danach folgt eine 63 Monate lange Ausbildung mit Arbeitsverhältnis in einer Lehranstalt im ausgesuchten Fach. Abschließend legt man die Facharztprüfung ab. Insgesamt dauert die Facharztausbildung 12 Jahre.

Wo kann man Medizin studieren?

Medizin kann man an einer medizinischen Universität studieren. Es gibt noch immer medizinische Fakultäten, die einer Universität angehören, wo man ebenso Medizin studieren kann. Weitere Möglichkeiten stellen akkreditierte Privatuniversitäten dar.

Weiterbildung

Als Ärzten/Ärztinnen hört man nie auf zu lernen. Diese Berufsgruppe ist dazu verpflichtet, laufend Fortbildungen zu besuchen. Diese werden von Ärztekammern, wissenschaftlichen Gesellschaften, Krankenanstalten oder anerkannten Einrichtungen organisiert.

Eigene Ordination als Arzt

Als Ärzten/Ärztinnen der Allgemeinmedizin oder einer bestimmten Fachrichtung hat man die Möglichkeit, eine eigene Praxis zu eröffnen. Dazu hat man zwei Möglichkeiten:

Kassenärzte/ärztinnen : Diese stehen in einem Vertragsverhältnis zur Krankenkasse. Um als solchen zugelassen zu werden, muss man im Ärzteregister eingetragen sein. Die Praxiseröffnung erfolgt auch unter der Supervision der Krankenkasse.

: Diese stehen in einem Vertragsverhältnis zur Krankenkasse. Um als solchen zugelassen zu werden, muss man im Ärzteregister eingetragen sein. Die Praxiseröffnung erfolgt auch unter der Supervision der Krankenkasse. Wahlärzte/ärztinnen: Diese werden auch als Privatärzte/ärztinnen bezeichnet und stehen in keinem Vertragsverhältnis mit der Krankenkasse. Demzufolge können sie sich die Höhe des Arzthonorars selbst aussuchen.

Gehalt: Wie viel verdient ein Arzt/eine Ärztin?

Das ärztliche Gehalt ist schwer zu verallgemeinern, da es von sehr vielen Faktoren abhängig ist. Zum einen hängt es von der Erfahrung und Qualifikation, zum anderen von der Fachrichtung und vom Arbeitsort ab. Schätzungen zufolge verdienen Ärzten/Ärztinnen zwischen 2.700€ und 4.600€ im Monat. Beachtet man diverse Zuschläge, ergibt das ein Gehalt von bis zu 94.000€ brutto im Jahr.

Jobaussichten

Obwohl es immer mehr Ärzten/Ärztinnen gibt, besteht nach wie vor ein Ärztemangel in allen Bereichen dieser Welt. Daher hat man im ärztlichen Beruf weiterhin sehr gute Karten, Karriere zu machen. In Österreich sind Ärzte/Ärztinnen vor allem am Land unterrepräsentiert. Da hat man besonders gute Karrieremöglichkeiten.