Da vom Arbeitsrecht eine ganze Reihe von Personen, Institutionen und politische Ebenen betroffen sind bzw. die Verhältnisse zwischen ihnen regelt, ist das Arbeitsrecht in vielerlei Rechtsordnungen enthalten. Dabei gilt der sogenannte „Stufenbau der Rechtsordnung“: Gesetze und Verordnungen müssen den höherwertigen Normen (EU-Recht, nationale Verfassung und Gesetzen) entsprechen. Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union dient das Europäische Gemeinschaftsrecht als rechtlicher Rahmen für die nationale Arbeitsgesetzgebung. Das heißt, Arbeitsgesetze, die in Österreich verabschiedet werden, dürfen nicht gegen EU-Recht verstoßen.

Auf nationaler Ebene ist das Arbeitsrecht in der Verfassung, in Gesetzen und darauf beruhenden Verordnungen festgeschrieben. Insgesamt umfasst der Korpus des Arbeitsrechts 50 Gesetze. Diese reichen vom Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) über das Journalistengesetz (JournG)- und das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) bis hin zum Vertragsbedienstetengesetz (VBG). Bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel das Landarbeiterrecht, ist Arbeitsrecht Bundessache.

Kollektivvertrag

Eine weitere wichtige Rechtsebene sind die Kollektivverträge. Sie regeln die Arbeitsverhältnisse in den verschiedenen Branchen und Berufszweigen. Das heißt Kollektivverträge befinden sich auf der Ebene zwischen nationaler Gesetzgebung und Betriebsvereinbarungen bzw. Arbeitsverträgen. Hintergrund ist die Idee, dass nationale Gesetzgebung womöglich zu wenig und zu unflexibel auf die einzelnen Herausforderungen in den jeweiligen Branchen reagieren kann, eine je individuelle Betriebsgesetzgebung jedoch in einem unüberblickbaren Wirrwarr an Tausenden von Gesetzen und Regelungen enden würde.

Ein Kollektivvertrag auf Branchenebene soll beides vereinen: Flexible gesetzliche Regelungen für die einzelnen Branchen, ohne dabei zum juristischen Flickenteppich zu werden. Rund 98 Prozent der Arbeitsverhältnisse in Österreich sind kollektivvertraglich geregelt (so viel wie in keinem anderen europäischen Land). In den Kollektivverträgen sind Löhne und Gehälter festgeschrieben sowie unter anderem Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Modelle zur Arbeitszeitverkürzung. Insgesamt gibt es in Österreich rund 800 Kollektivverträge, etwa 450 davon werden jährlich neu verhandelt. Entsprechend dem „Stufenbau der Rechtsordnung“ dürfen kollektivvertragliche Regelungen weder EU-Recht noch österreichischem Recht widersprechen.

Betriebsvereinbarung

Auf der untersten Rechtsebene ist schließlich noch die Betriebsvereinbarung und der individuelle Arbeitsvertrag zu nennen. In der Betriebsvereinbarung sind allgemeine Regelungen im Betrieb vereinbart, die nicht im Kollektivertrag enthalten sind, zum Beispiel Rauchpausen, Homeoffice-Regelungen oder Maßnahmen zur Frauenförderung.

Arbeitsvertrag/Dienstvertrag

Am untersten Ende des Stufenbaus der Rechtsordnung befindet sich der Arbeitsvertrag (auch Dienstvertrag genannt). Dieser regelt die Beziehung der oder des einzelnen Arbeitnehmer:in zur oder zum Arbeitgeber:in, unter anderem Lohn bzw. Gehalt, Probezeit oder Urlaubsanspruch

Die wichtigsten Punkte im Arbeitsrecht

Auch wenn man mit diesen Gesetzen selten „in Berührung“ kommt liefert das EU-Recht und das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) den groben Rahmen für die Ausgestaltungen der einzelnen Gesetze. Von vielen der Regelungen, die im Arbeitsrecht festgehalten sind, werden die meisten Laufe ihres Erwerbsarbeitsleben nie betroffen sein bzw. bekommen wir davon nichts mit. Anderen hingegen betreffen uns beinahe täglich. Neben dem Kollektivvertrag zählen zu den wichtigsten bzw. in der Praxis relevantesten Bereichen des Arbeitsrechts:

Arbeitszeit

Im Arbeitszeitgesetz (AZG) sind die Regelarbeitszeiten von in Österreich beschäftigten Lohnabhängigen festgeschrieben. Außerdem regelt das AZG unter anderem Überstunden, die Höchstarbeitszeit, Ruhepausen und Dienstreisen. Auch wenn die Normalarbeitszeit auf 40 Wochenstunden festgelegt ist, arbeiten Österreichs Vollzeitbeschäftigte (Stand 2021) im Schnitt 41,8 Stunden. Nur in Griechenland wird mit 43,2 Stunden im EU-Schnitt noch länger gearbeitet. Am kürzesten arbeiten mit 37,8 Stunden Menschen in Finnland.

Betriebsrat

Betriebsrät:innen sollen die Interessen der Lohnabhängigen im Betrieb gegenüber der Chefetage vertreten. Durch den Betriebsrat können die Beschäftigten in einem Betrieb Einfluss auf betriebliche Abläufe, Arbeitszeit, Qualität der Arbeit, Überwachungsmaßnahmen und beim Gesundheitsschutz ausüben. Der Betriebsrat sorgt für die Einhaltung der im Kollektivvertrag vereinbarten Löhne bzw. Gehälter und Regeln. Bei verschlechternden Versetzungen, Kündigungen oder Entlassungen kann der Betriebsrat intervenieren und eine solche Maßnahme bekämpfen oder „sozial abfedern“. Bei Versetzungen, Kündigungen oder Entlassungen ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat miteinzubinden. Das Recht auf einen Betriebsrat ist im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) verankert, die Details sind in der Betriebsrats-Geschäftsordnung (BRGO) geregelt. In Österreich gibt es rund 70.000 Betriebsrät:innen.

Urlaub

Selbstredend ist im Urlaubsgesetz (UrlaubsG) geregelt, wie oft und wie viel Lohnabhängige Anspruch auf eine Erholungspause haben. Im UrlaubsG geregelt sind allerdings auch Detailfragen, zum Beispiel, was passiert wenn ich im Urlaub krank werde, ob ich im Urlaub erreichbar sein muss oder ob mich meine:n Chef:in auch auf „Zwangsurlaub“ schicken kann.

Mutterschutz

Im Mutterschutzgesetz (MSchG) sind die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für werdende Mütter festgeschrieben. Zentral ist hierbei das „absolute Beschäftigungsverbot“ bzw. die darin enthaltene Schutzfrist: In den acht Wochen vor der Entbindung dürfen Arbeitnehmerinnen nicht mehr beschäftigt werden, auch wenn sie es selbst wünschen. Seit 2019 haben auch Männer ein Anrecht auf eine vierwöchige Auszeit, den sogenannten „Papamonat“. Dieser ist im „Väter-Karenzgesetz“ (VKG) geregelt.

Arbeitsvertrag/Dienstvertrag

Im Arbeitsvertrag sind die Rahmenbedingungen eines Beschäftigungsverhältnisses geregelt. Allen voran Lohn bzw. Gehalt, aber auch Urlaubsanspruch und die Vergütung von Überstunden. Detaillierte Arbeitsverträge regeln auch Rauchpausen und Weihnachtsfeiern. Ein Arbeitsvertrag kann auch mündlich geschlossen werden.