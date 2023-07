Inhaltsverzeichnis

Ein Leben in Würde und finanzieller Sicherheit auch jenseits des Erwerbsfähigkeit - das ist das Grundprinzip des österreichischen Pensionssystems. Die Pensionsleistung ist eine Versicherungsleistung und steht Menschen ab dem Pensionsalter sowie Menschen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit oder Hinterbliebenen in Form einer Waisen- oder Witwenpension zu.

Der Grundgedanke hinter der Pensionsversicherung ist die Solidarität zwischen Jung und Alt, der sogenannte „Generationenvertrag“. Durch die Beitragszahlungen ermöglichen junge Erwerbstätige den Lebensunterhalt für Menschen, die das Erwerbsleben bereits hinter sich haben oder aus anderen Gründen nicht mehr daran teilhaben können. Gleichzeitig können die heutigen Beitragszahlenden darauf vertrauen, dass auch sie zukünftig einmal finanziell abgesichert werden.

Pensionsversicherung: Das Drei-Säulen-Modell

Österreichs Altersvorsorge basiert auf dem Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge. Die gesetzliche Vorsorge ist eine Pflichtversicherung, alle Erwerbstätigen, die über der Geringfügigkeitsgrenze arbeiten, zahlen in ihre Pensionsversicherung ein. Sich nicht zu versichern, ist also keine Option.

Je nach Personen- und Berufsgruppen gelten unterschiedliche Versicherungsgesetze, zum Beispiel für Arbeitnehmer:innen, Gewerbetreibende, Ärzt:innen oder Landwirt:innen. Gemäß Sozialversicherungs-Organisationsgesetz gibt es in Österreich seit 1. Jänner 2020 drei Pensionsversicherungsträger:

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) ist der größte Versicherungsträger und umfasst Arbeitnehmer:innen

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) umfasst Gewerbetreibende, Neue Selbständige und Landwirt:innen

Was ist die gesetzliche Pensionsversicherung?

Die gesetzliche Pensionsversicherung sichert jene Menschen finanziell ab, die altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden, Frühpensionsleistungen in Anspruch nehmen oder aufgrund von Krankheit keinem Beruf nachgehen können. Außerdem haben Witwer und Witwen sowie Waisen Anspruch auf Hinterbliebenenpension.

Anspruch auf die Alterspension haben Menschen, die über einen gewissen Mindestzeitraum versichert waren (Pensionsversicherungszeiten) und entsprechende Beiträge eingezahlt haben. Die Mindestversicherungszeit beträgt in Österreich aktuell 180 Beitragsmonate (das entspricht einem Zeitraum von 15 Jahren). Davon müssen mindestens 84 Versicherungsmonate (entspricht 7 Jahren) aufgrund einer Erwerbstätigkeit erworben worden sein.

Männer können in der Regel mit 65 Jahren, Frauen mit 60 Jahren in Regelalterspension gehen. Ab dem Jahr 2024 soll das Frauenpensionsalter jedoch stufenweise angehoben werden. Ab 2033 sollen dann Männer wie Frauen mit 65 Jahren in die Pension gehen dürfen. Das bedeutet: Wie Ihre Pension berechnet wird und ab wann Sie Anspruch darauf haben, hängt von Ihrem Geburtsalter ab. Vor dem 1. Dezember 1963 geborene Frauen können mit 60 Jahren in Alterspension gehen, Frauen, die nach dem 1. Juni 1968 geboren sind, erst mit 65 Jahren. Dazwischen erfolgt eine Staffelung in Halbjahresschritten.