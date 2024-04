Inhaltsverzeichnis:

EM 2024 in Deutschland: Datum

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Das Eröffnungsspiel bestreitet das Gastgeberland Deutschland am Freitag, dem 14. Juni 2024 um 21.00 Uhr gegen Schottland in der Münchner Allianz Arena. Das EM-Finale findet am Sonntag, dem 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin statt.

Spielorte der EURO 2024: Die Stadien

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird in insgesamt 10 Städten ausgetragen. Das sind die einzelnen Stadien: