Alexander Prass: Sturm-Profi überzeugt auch bei EURO 2024

Alexander Prass wurde am 26. Mai 2001 in Hellmonsödt geboren. Was nach einem Örtchen in Schweden klingt, liegt in Wahrheit in Oberösterreich. Prass ist wohl der berühmteste Sohn der Marktgemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung im oberen Mühlviertel.

Seine ersten fußballerischen Schritte tätigte Prass als Siebenjähriger beim LASK. Nach einem Zwischenstation beim FC Pasching kehrte er zu den Linzern zurück. Mit elf Jahren wechselte Prass schließlich in die Akademie von Red Bull Salzburg.

Links zu Alexander Prasch: