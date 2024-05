Konrad Laimer wurde am 27. Mai 1997 in Salzburg geboren. Sein Vorname hat familiäre Tradition, auch sein Vater und Großvater tragen ihn. Aufgewachsen ist er zusammen mit den Eltern und dem jüngeren Bruder Christoph in Abersee am Wolfgangsee. Seine Fußballkarriere begann er in seiner Heimatstadt beim USC Abersee, wo er von 2002 bis 2007 spielte. "Er wollte einfach jedes Spiel gewinnen, hat auf allen möglichen Positionen gespielt, dabei viele Tore geschossen. Seine läuferischen Fähigkeiten waren schon damals unglaublich", erinnert sich sein Onkel Manfred Laimer, Jugendleiter des USC, gegenüber der "Krone".

Seine Leidenschaft und sein Talent für das Spiel brachten "Konny", wie Laimer genannt wird, einen Platz in der Akademie von Red Bull Salzburg ein. Dort verfeinerte er seine Fähigkeiten von 2007 bis 2014 und durchlief alle Jugendmannschaften bis zum Profikader. Mit dem USC Abersee ist Laimer weiterhin eng verbunden. In der Kantine des Vereins hängt ein von ihm unterschriebenes Bayern-Dress, sein Bruder Christoph ist zudem der Tormann der Mannschaft.

Konrad Laimer bei Red Bull Salzburg

Konrad Laimers professionelle Karriere begann bei FC Liefering, dem Farmteam von Red Bull Salzburg. Sein offizielles Debüt für die erste Mannschaft von Red Bull Salzburg gab er im September 2014. In seiner Zeit bei Salzburg entwickelte sich Laimer zu einem dynamischen Mittelfeldspieler, der nicht nur verteidigen, sondern auch im Angriff Akzente setzen konnte.

© imago/GEPA pictures 2014: Konrad Laimer im Dress von Red Bull Salzburg

Der Wechsel zu RB Leipzig

Im Sommer 2017 wechselte Konrad Laimer nach Deutschland zu RB Leipzig, wo er bis 2023 unter Vertrag stand. Sein Transfer war Teil einer langen Tradition von Spielerbewegungen zwischen den beiden "Schwesterclubs", die beide von Red Bull unterstützt werden. Laimer wechselte für eine Ablösesumme von 7 Millionen Euro zu Leipzig. Dort erlebte er eine erfolgreiche Zeit, in seinen sechs Jahren beim Club gewann zweimal den DFB-Pokal und wurde für seine Leistungen in der Bundesliga hoch gelobt. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen und seine physische Präsenz im Mittelfeld, machten ihn zu einem Schlüsselspieler

Der Lebenstraum Bayern München

Schon im Sommer 2022 wollte Konrad Laimer zu Bayern München wechseln, der Transfer scheiterte damals aber schließlich am fehlenden "Go" von RB Leipzig. Im Frühjahr 2023 war es schließlich doch so weit. Laimer unterschrieb einen Vertrag beim deutschen Rekordmeister, im Juni 2023 wurde der Transfer offiziell.

» Für mich geht ein Traum in Erfüllung «

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben", sagte Laimer laut Club-Webseite. "Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."

Konrad Laimer konnte sich in München schnell einleben und wurde eine feste Größe im Mittelfeld des Clubs. Seine Vielseitigkeit ermöglicht es ihm, in verschiedenen Mittelfeldrollen zu spielen, was ihn für den Verein sehr wertvoll macht.

Konrad Laimer im Nationalteam

Sehr wertvoll ist Konrad Laimer auch für die österreichische Nationalmannschaft. Für Teamchef Ralf Rangnick gehört er zu den wichtigsten Akteuren des ÖFB-Teams. "Ich halte Konny für einen der besten Spieler im Umschaltspiel. Er hat sich auch technisch noch einmal enorm verbessert in den letzten zwei Jahren. Er schießt jetzt auch Tore, bereitet Tore vor", meinte Rangnick gegenüber "Sky Sport Austria", als Laimers Wechsel zum FC Bayern diskutierte wurde.

© IMAGO/Nico Herbertz IKonrad Laimer ist eine feste Größe im österreichischen Nationalteam.

Erstmals in den Kader des A-Nationalteams einberufen wurde Konrad Laimer, der zuvor für die Jugendauswahlen im Einsatz war, als 20-Jähriger unter Teamchef Marcel Koller. Sein Debüt feierte zwei Jahre später unter Franco Foda.

Sein Erfolgsgeheimnis

Konrad Laimers Erfolgsgeheimnis liegt in seiner außergewöhnlichen Arbeitsmoral und seiner Fähigkeit, sich schnell an unterschiedliche taktische Anforderungen anzupassen. Seine Trainer, darunter Größen wie Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel, haben immer seine taktische Intelligenz und sein Engagement auf dem Spielfeld gelobt. Laimer selbst betont die Bedeutung von harter Arbeit und Disziplin und sieht diese als Grundlage für seinen Erfolg.

» Es ist nicht immer schwarz oder weiß und es gibt als Spieler ja nicht nur eine Art, Fußball zu spielen «

In Interviews betont Laimer oft die Wichtigkeit von Teamarbeit und Anpassungsfähigkeit: "Es ist nicht immer schwarz oder weiß und es gibt als Spieler ja nicht nur eine Art, Fußball zu spielen. Für mich gibt es vier Phasen im Fußball: Ballbesitz, Spiel gegen den Ball, Umschalten mit Ball, Umschalten gegen den Ball. Und jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen, wie er spielen lassen will. Daran orientiere ich mich mit meiner Spielweise", erklärte er etwa gegenüber der "TZ"

Konrad Laimer privat

Auch im Privatleben von Konrad Laimer läuft es rund. Am 27. Juni 2023, kurz bevor er zu den Bayern wechselte, hat er seine Langzeitfreundin Ines-Sarah Mesloub geheiratet.

Die Hochzeit fand - auf den Tag genau ein Jahr nach der Verlobung - in der Villa Gamberaia nahe Florenz in der Toskana statt.

Konrad Laimer und seine Ines-Sarah lernten einander bereits während der Schulzeit kennen. Sie ist die Tochter von Mustapha Mesloub, dem Integrationsbeauftragten von Red Bull Salzburg. Die Österreicherin mit afrikanischen Wurzeln unterstützt "Konny" aus vollem Herzen, im Stadion verfolgt sie laut "spielerfrauen-news" viele Spiele ihres Mannes. In München fühlt sich die Salzburgerin wohl. "Moved to a place that feels like home", schrieb sie nach dem Umzug auf Instagram.