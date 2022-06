Fußball-WM 2022 in Katar: Die wichtigsten Fakten

Inhaltsverzeichnis:

WM 2022 in Katar: Datum

Uhrzeit: Wann wird in Katar gespielt?

Spielorte der Fußball-WM 2022 in Katar: Die Stadien

WM-Maskottchen 2022

Spielball der WM 2022

Wieviele Spiele gibt es während der WM 2022?

Wer eröffnet die WM 2022?

Die Teilnehmer

WM 2022: Gruppen und Spielplan

WM 2022: Spielplan der Finalrunde

Die WM 2022 im TV: Übertragung und Berichterstattung in Österreich

Kritik an der WM 2022 in Katar

Ist Österreich bei der WM 2022 in Katar dabei?

Die nächste Weltmeisterschaft

Wann findet die WM 2022 in Katar statt?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet von 21. November bis 18. Dezember statt. Das Eröffnungsspiel findet am 21. November 2022 in al Chaur im Al-Bayt-Stadion statt. Die Gruppenphase der Endrunde dauert bis 2. Dezember, die Finali sind wie folgt aufgeteilt:

Achtelfinali: 3. bis 6. Dezember

3. bis 6. Dezember Viertelfinali: 9. und 10. Dezember

9. und 10. Dezember Halbfinali: 13. und 14. Dezember

13. und 14. Dezember Spiel um Platz 3: 17. Dezember

17. Dezember Finale: 18. Dezember

Wegen der großen Sommerhitze findet das Turnier erstmalig erst zu Jahresende und nicht wie sonst im Sommer statt.

Link: Hier geht es zur offiziellen Seite der WM 2022 in Katar.

Anstoßzeiten: Um welche Uhrzeit wird gespielt?

Während der Gruppenphase werden jeweils vier Spiele pro Tag stattfinden. Am 1. und 2. Spieltag der jeweiligen Gruppenphase finden die Spiele um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr MEZ statt. Am 3. Spieltag spielen alle Mannschaften einer Gruppe gleichzeitig, pro Tag je zwei Gruppen um 16.00 Uhr und um 20.00 Uhr MEZ.

Die Spiele der K.o.-Runde finden ebenfalls um 16.00 Uhr und 20.00 Uhr MEZ statt, das Finale wird um 16.00 Uhr MEZ ausgetragen.

Stadien: Wo findet die WM 2022 statt?

2022 ist Katar das Gastgeberland der Fußball-WM. Insgesamt gibt es 5 Austragungsorte und 8 Stadien für das größte Sport-Event des Jahres. Die einzelen Austragungsorte lauten wie folgt:

Stadion Ort Kapazität Art al-Bayt-Stadion al-Chaur 60.000 Neubau Ahmed bin Ali Stadion ar-Rayyan 40.000 Umbau Education City Stadion ar-Rayyan 40.000 Neubau Khalifa International Stadion ar-Rayyan 40.000 renoviert al-Janoub Stadion al-Wakra 40.000 Neubau Stadion 974 Doha 40.000 Neubau al-Thumama-Stadion Doha 40.000 Neubau Lusail Iconic Stadion Lusail 86.250 Neubau

Wer ist das offizielle Maskottchen der WM 2022 in Katar?

Das offizielle Maskottchen für die Fußball-WM in Katar heißt "La'eeb", was soviel bedeutet wie "supertalentierter Spieler". Es ist eine schwungfolle Fantasiefigur in weißer Nationaltracht und mit Fußball in der Hand.

© IMAGO imges/Xinhua La'eeb ist das offizielle Maskottchen der WM 2022 in Katar

Welcher Spielball wird verwendet?

Der offizielle Fußball für die Fußball-WM 2022 in Katar ist der "Al Rihla WM-Fußball 2022" von der Firma Adidas. "Rihla" ist arabisch und bedeutet Reise oder Reisebericht.