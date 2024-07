Mwene spielte zunächst in der zweiten Mannschaft der Stuttgarter, gab in der Saison 2012/13 sein Profidebüt in der 3. Liga. In den kommenden Saisonen setzte er sich als Außenverteidiger durch und wurde zu einem Fixpunkt innerhalb des Teams. Als der VfB Stuttgart II in die Regionalliga Südwest abstieg, verließ der aufstrebende Jungstar den Klub.