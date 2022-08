Marcel Sabitzer: Bilderbuchkarriere mit dem runden Leder

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Marcel Sabitzer

Name : Marcel Sabitzer

: Marcel Sabitzer Geboren am: 17. März 1994 in Wels

17. März 1994 in Wels Sternzeichen :

: Wohnort : München, Deutschland

: München, Deutschland Größe : 1.78m

: 1.78m Beruf : Fußballer

: Fußballer Verein : Bayern München

: Bayern München Familienstand : verlobt

: verlobt Kinder: eine Tochter

Von der Jugendmannschaft zum Rekordmeister

Marcel Sabitzer hat das Fußballspielen quasi in den Genen. Schon sein Vater Herfried Sabitzer war als Sportler überaus erfolgreich und kickte für die österreichische Nationalmannschaft wie auch für den SV Austria Salzburg sowie Grazer AK. Marcel Sabitzers erste Station war der ESV Admira Villach – und zwar im zarten Alter von nur acht Jahren. Als Profi erzielt er nun im Schnitt 40 Tore pro Saison und so ist es kein Wunder, dass Marcel Sabitzer sich kürzlich über einen äußerst lukrativen Vertrag vom deutschen Rekordmeister Bayern München freuen durfte. Außer Frage steht, dass Marcel Sabitzers Erfolge bei Bayern München auf eine spannende neue Saison hoffen lassen.

Schon als Kind war Marcel Sabitzer FC Bayern Fan, wie dieses Instagram-Posting des Fußballers zeigt:

Disziplin lohnt sich

Ob Nationalmannschaft, Verein oder auch Werbeprojekte – Marcel Sabitzer zeichnet sich durch Disziplin und Professionalität aus. Obwohl seine Profikarriere in der österreichischen Bundesliga schon in jungen Jahren begann, bleibt Marcel Sabitzer fokussiert und trainiert sich auch nach Rückschlägen und Verletzungen zurück an die Spitze. In einem Interview mit OneFootball erklärte Marcel Sabitzer, dass sein Vater eine tragende Rolle gespielt habe. So konnte er schon als Kleinkind bei Profi-Trainings zusehen und wurde von seinem Vater abends privat trainiert, wenn alle anderen Kinder schon wieder zuhause waren. Ein Karriereweg abseits des Fußballs war für Marcel Sabitzer schon früh ausgeschlossen und die Zukunft als Profikicker bei weltberühmten Vereinen bloß eine Frage der Zeit und Disziplin.

Marcel Sabitzers Weg an die Spitze

Von der U12 bis nach Bayern München war es ein großer Sprung. Seine flinke Präzision mit dem runden Leder, aber auch der Mut, im richtigen Moment auf das Tor zu schießen, machten Marcel Sabitzer schon im Alter von 11 Jahren zum Ausnahmetalent im linken Mittelfeld und als Stürmer. 2000 stieg er im Team der Junioren der ESV Admira Villach ein. Schon im nächsten Jahr konnte er bei den Junioren Grazer AK unterschreiben, von wo aus es in die Hauptstadt zu FK Austria und anschließend weiter zum FC Admira Wacker Mödling ging. Dort erhielt Marcel Sabitzer schließlich auch seinen ersten Profivertrag, wobei er zwei Jahre später zum SK Rapid Wien wechselte und zeitgleich in die erste Gruppe der Nationalmannschaft berufen wurde. Nach einer Saison bei Rapid gelang Marcel Sabitzer schließlich der Sprung in die Deutsche Bundesliga, wo er bis 2021 beim RB Leipzig unter Vertrag stand. Nach einem kurzen Einsatz beim FC Red Bull Salzburg unterschrieb er schließlich beim Rekordmeister FC Bayern München.

© Alexander Hassenstein/Getty Images Marcel Sabitzer

Sportlicher Coup mit Millionendeal

Als Vorbilder nennt Marcel Sabitzer Zé Roberto und Giovane Élber. Dass er irgendwann für den FC Bayern München auflaufen will, weiß Marcel Sabitzer schon als 10-Jähriger, wie er dem FC Bayern Online-Portal erzählt. Damals malt er das Logo des Kultvereins mit Farbstiften auf sein Jersey und flitzt damit über den Fußballplatz. Nun können Fans ein Trikot mit seinem Namen und der Nummer 9 erwerben. Sein Wechsel zum Rekordmeister ist wohl der bisher größte Erfolg seiner Laufbahn.

Beim RB Leipzig konnte sich Marcel Sabitzer sogar als Mannschaftskapitän behaupten – ob er sich auch bei den Münchnern als Führungskraft durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Eine beachtliche Gage von 4,3 Millionen Euro pro Jahr lässt sich auch jetzt schon sehen. Auch den begehrten Titel des Deutschen Meisters kann Marcel Sabitzer nun dank der Saison beim FC Bayern München für sich verzeichnen.

Die größten Erfolge

Jahr Meilenstein 2008 Vizemeister U15 mit Grazer AK 2009 Meister U15 mit Austria Wien 2011 Meister Erste Liga mit FC Admira Wacker Mödling 2015 Österreichischer Meister und Cupsieger mit FC Red Bull Salzburg 2017 Vizemeister Bundesliga mit RB Leipzig 2021 Vizemeister Bundesliga mit RB Leipzig 2022 Deutscher Meister mit FC Bayern München

Abseits des Fußballfelds

Marcel Sabitzers Privatleben ist durch zahlreiche Umzüge gezeichnet. Zwischen den Saisonen reist er gerne um die Welt und hält dabei seine Fans mit zahlreichen Schnappschüssen über Social Media (Instagram) auf dem Laufenden. Er engagiert sich regelmäßig für Wohltätigkeitsveranstaltungen. So erzielen signierte Trikots und Co. hohe Erlöse für Herzensprojekte des Kickers. Auf dem roten Teppich ist Marcel Sabitzer mit seiner Freundin inzwischen ebenfalls öfter zu sehen – unter anderem bei Filmpremieren und Preisverleihungen.

Marcel Sabitzers Privatleben

Früh übt sich – das gilt im Fall Marcel Sabitzer ganz besonders. Schon als Kind ist er bei Profitrainings dabei und schaut seinem Vater von der Tribüne aus zu. Er ist es schließlich auch, der die Karriere des Sportstars vorantreibt. Dabei geht er, laut Marcel Sabitzer, viel strenger mit ihm um als mit den anderen Kindern im Team. Auch an Abenden, Wochenenden und Feiertagen wird unermüdlich trainiert, wie er im Interview mit Sportbuzzer erzählt. Jede weitere Station ist wieder ein Trittbrett für die nächste Herausforderung. Auch sein jüngerer Cousin Thomas Sabitzer ist in die Fußstapfen des berühmten Onkels getreten und kickt aktuell in der österreichischen Liga. Private Skandale und Boulevard-Beiträge sucht man bei Marcel Sabitzer vergeblich, denn Details zu seinem Privatleben behält der erfolgreiche Kicker lieber für sich.

Im April 2019 postete der Fußballer schließlich ein Foto mit seiner Freundin und verkündete die Geburt der gemeinsamen Tochter Mary Lou. Die Verlobung mit Partnerin Katja Kühne folgte im Januar auf den Malediven. Bekannt ist sie vor allem Fans des Reality TV-Formats „der Bachelor“.