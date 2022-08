David Alaba und der Glaube

Jede Profisport-Karriere ist mit harter Arbeit und viel Konsequenz verbunden. Das kennt auch David Alaba, dessen Wert am Transfermarkt aktuell mit rund 55 Millionen Euro beziffert wird. Was David Alaba deutlich von der Masse erfolgreicher Fußballer abhebt, ist sein bodenständiger Charakter, der eng mit den Glauben an Jesus Christus verknüpft ist.

» Meine Kraft liegt in Jesus «

David Alaba gehört wie seine Familie zur protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Er machte auf die Bedeutung des Glaubens für sein Leben mehrfach in der Öffentlichkeit aufmerksam. Sein Motto lautet: "Meine Kraft liegt in Jesus."

Rekorde in jungen Jahren

Mit konsequentem Training und dieser Einstellung im Hintergrund stellte David Alaba bereits viele Rekorde auf: Er war mit 17 Jahren der bislang jüngste Nationalspieler Österreichs sowie der jüngste Spieler des FC Bayern München, der im DFB-Pokal und der Champions League zum Einsatz kam. Zudem wurde er im Jahr 2011 von den Trainern der österreichischen Bundesliga als bisher jüngster Spieler zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt.

© imago images/MIS Seit Juli 2021 trägt David Alaba die Dress von Real Madrid.

In den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 und 2021 konnte er diese Wahl erneut für sich entscheiden. In den Jahren 2013 und 2014 wurde David Alaba zudem zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt

David Alaba: Charakter als Geheimwaffe

Dass sein geerdetes Wesen einen Guten Teil seines Erfogls ausmacht, bestätigt Bayerns früherer Nachwuchschef Werner Kern in einem Interview. Alaba habe eben eine "gute Erziehung bekommen", merkte er gegenüber der "Wiener Zeitung" an. "Er war von Anfang an bei allen Trainern und Mitspielern beliebt, weil er eine gute Mischung hat - auf der einen Seite den nötigen Ernst, auf der anderen Seite einen guten Schmäh." Wichtige Eigenschaften, die sich laut Kern mittlerweile bezahlt gemacht hätten. "David ist der beste Linksverteidiger der Welt", urteilte er.

© imago images/Lackovic David Alaba - seine Bodenständigkeit macht ihn beliebt.

Fußballerisches Können allein ist aber nicht der einzige Grund dafür, warum dem Kicker große Sympathien zuteil werden. Alles, was manche diesem Mann als Schwäche auslegen hätten wollen - Jugendlichkeit, Schüchternheit und Migrationshintergrund -, wusste David Alaba gekonnt in Stärken zu verwandeln. Keine noch so peinliche Politiker-Frage ("How do you do?") oder Beschimpfung - etwa nach seinem Wechsel von der Austria zu Bayern 2009 - konnte ihn aus der Fassung bringen.

Auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge lobte David Alabas Charakter. Er sei ein "extrem wohlerzogener Mensch", zitiert "oe24.at" den Vorstandsvorsitzenden: "Wenn man in die Kabine kommt, ist er einer von einigen, aber nicht allen, die aufstehen und einem die Hand geben." Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz habe Alaba "einen super Charakter".

» Manchmal denke ich mir, das kann doch alles gar nicht wahr sein «

© imago images/ActionPictures

David Alaba hört solche Huldigungen jedoch nicht so gern. Tatsächlich sei ihm sein kometenhafter Aufstieg bisweilen selbst nicht mehr ganz geheuer, erklärte er einmal. "Manchmal denke ich mir, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Aber man arbeitet hart dafür und ist einfach nur dankbar."

Alabas Familie - der Fels in der Brandung

Den nötigen Rückhalt für seine Karriere bekommt David Alaba von seiner Familie. Sein Vater, George Alaba, kam 1984 als Student nach Wien. Er lernte einige Semester Deutsch, begann Wirtschaft zu studieren, brach aber ab und widmete sich einer Karriere als Musiker und DJ.

Seine Mutter Gina stammt von den Philippinen und kam 1984 als gelernte Krankenschwester nach Österreich. Während David sportliche Ambitionen verfolgte, verschreibt sich seine Schwester Rose May Alaba der Musik. Beides wird von den Eltern gleichermaßen unterstützt.

Von Aspern in die große Fußball-Welt

Bis zu seinem zehnten Lebensjahr spielte Alaba beim Verein seines Heimatviertels Aspern im 22. Wiener Gemeindebezirk Donaustadt, dem SV Aspern, und wechselte danach - auf Wunsch seines Vaters, der sein Talent erkannt hatte - in den 10. Bezirk Wien-Favoriten in die Kooperationsschule des FK Austria Wien und in deren Nachwuchsabteilung.

© imago images/MIS

Bayern München - mehr als nur ein Verein

Im zarten Alter von 16 Jahren verließ Alaba die Austria Wien und zog nach München, um sich seinen Traum, Fußball-Profi zu werden, zu erfüllen. Es waren keine leichten Jahre, es war viel harte Arbeit und Durchsetzungsvermögen vonnöten, aber am Ende hat es sich ausgezahlt. Über die Jugendmannschaften des FC Bayern schaffte es der Defensiv-Allrounder schließlich in die erste Mannschaft und setzte sich dort fest - und ist nach mehr als zehn Jahren im Bayern-Trikot nicht mehr aus dem Team wegzudenken.

This is more than my football club.

This is my football family! ❤ @FCBayern #MiaSanMia! pic.twitter.com/r7g4lfZa1w — David Alaba (@David_Alaba) February 10, 2020

Darum war der mediale Aufschrei auch verständlich, als sich der Bayern-Verteidiger zu einem möglichen Wechsel äußerte.

» Ich kann mir vorstellen, in Zukunft woanders zu spielen «

© imago images/MIS

Hala Madrid! - Alaba bei Real

Im Februar 2021 wurde bekannt: David Alaba verlässt die Bayern und damit die Deutsche Liga. Die Trennung nach 13 Jahren gab der Wiener in einer Online-Pressekonferenz der Bayern bekannt. Im Juli 2021 stand dann fest, wo Alaba in Zukunft spielen wird - bei Real Madrid in der spanischen Liga.

"Ich bin sehr stolz, geehrt und dankbar, dieses weiße Trikot von Real Madrid zu tragen", sagte David Alaba bei der Antritts-Pressekonferenz in Spanien. Bei den Madrilenen läuft er mit der Nummer 4, der ehemaligen Rückennummer von Real-Legende Sergio Ramos, auf.

» Vamos! Hala Madrid! «

"Ich werde natürlich alles geben, damit wir zusammen erfolgreich sind", erklärte David Alaba in Englisch und fügte typisch spanische Schlachtrufe hinzu: "Vamos! Hala Madrid!"

Der Erfolg ließ in der Tat nicht lange auf sich warten. Schon in der ersten Saison holte David Alaba mit seinem Team Real Madrid den Sieg in der Uefa Champions League. Den Meistertitel in der Primera Divison, der spanischen Liga, sicherte sich der Verein mit stolzen 13 Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona.

© IMAGO/ANP David Alaba feiert den Sieg in der Champions League.

Zum Drüberstreuen gewann Alaba mit seinem neuen Team Real Madrid auch noch den Uefa Supercup gegen Eintracht Frankfurt mit Austro-Coach Oliver Glasner. Alaba steuerte im Supercup den Führungstreffer bei.

David Alaba privat

Neben seiner erfolgreichen Karriere läuft es auch im Privatleben des David Alaba rund. Seit einigen Jahren ist er mit Shalimar Heppner, einer PR-Managerin und Tochter des deutschen Star-Kochs Frank Heppner, liiert. Am 3. Dezember 2019 erblickte der gemeinsame Sohn, der auf den Namen Zion hört, das Licht der Welt. "Ich kann es gar nicht erwarten, dir die Welt zu zeigen ..." So lauteten die Worte, die David Alaba - auf Englisch - via Instagram an seinen Sohn richtete.

David Alaba und Lebensgefährtin Shalimar Heppner halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte sind eine Seltenheit, auch der gemeinsame Sohn Zion wird nicht öffentlich gezeigt.

» Danke 2019 für das größte Geschenk, das ich mir jemals vorstellen hätte können «

Einen kleinen Einblick kann man jedoch via Social Media erhaschen. So postete auch David Alabas Freundin Shalimar Heppner nach der Geburt ein süßes Bild des gemeinsamen Sohnes. Dazu schrieb sie: "Danke 2019 für das größte Geschenk, das ich mir jemals vorstellen hätte können. Wir freuen uns auf 2020 und die kommenden Jahre mit dir."