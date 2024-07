Leopold Querfeld: Nach der EM von Rapid nach Berlin

Bei Union Berlin trifft Leopold Querfeld mit Christopher Trimmel auf einen weiteren Ex-Rapidler. Der Burgenländer ist seit zehn Jahren bei den "Eisernen" und inzwischen Kapitän. Nach der erstmaligen Teilnahme an der Champions League entging der Klub in der vergangenen Saison als 15. gerade noch dem Abstieg. Unter dem neuen Trainer Bo Svensson, der von 2019 bis 2020 für eineinhalb Jahre in Salzburg für den FC Liefering tätig war, soll es wieder nach oben gehen.

Berlin soll nur eine Zwischenstation auf dem bisher steilen Karriereweg des Wieners darstellen. Eines Tages wolle er in der Premiere League spielen, vielleicht sogar an der legendären Anfield Road - denn Liverpool-Poster pflasterten schon von klein auf sein Kinderzimmer, erklärte er wenige Woche nach seinem Debüt in der Rapid-Kampfmannschaft gegenüber News.