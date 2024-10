Ein Jahr nach ihrer Flucht konnten die Eltern nachkommen. Der Vater, der die Vertreibung aus Wien nie überwunden hatte, starb wenige Tage vor Ende des Krieges. Segal studierte Literatur in London und zog nach dem Studium mit ihrer Mutter nach New York. Wenige Jahre später war sie eine der bekanntesten Autorinnen in der Metropole.

In all ihren Romanen, Novellen, Erzählungen und Essays geht es um Momente und Gespräche des Alltags, Unwichtiges und Banales, das die Leser und Leserinnen Jahrzehnte lang begeisterte. In einer Erzählung beschreibt sie eine Szene in der Straßenbahn, kurz bevor sie Wien verlassen musste. Ihr gegenüber sitzt ein jüdisches Mädchen mit einem Rucksack und einem Koffer auf dem Boden. Die anderen Fahrgäste wenden sich ab. Manche werfen ihr, untereinander flüsternd, einen bösen Blick zu. Segal versucht, das Mädchen zu trösten, lächelt ihr zu, doch sie sieht Segal nicht. Sie weint und weint mit den Händen vor dem Gesicht. Acht Jahrzehnte Schreiben ergaben fünf Romane, Kinderbücher, Essays in den bedeutenden US-Publikationen und Dutzende Erzählungen in dem Magazin „New Yorker“.