Angebliche Medien-Dinosaurier taugen mehr zur Einordnung: lineares Fernsehen und Papierzeitung. Dabei agierten ORF und „Kleine“ unterschiedlich. Die „ZIB2“ ignorierte die Fußi-Rede, die zweitgrößte Zeitung stellte sie in einem Artikel in den Gesamtzusammenhang. Der Aufstieg zur Kommentar-Seite blieb ihr versagt. Patterers Kritik erschien zwei Tage danach nur als „Morgenpost“ – ein digitaler Newsletter. Sein Co-Chefredakteur Oliver Pokorny watschte Fußi in einer Glosse am Sonntag ab. Auch in Konkurrenz zur „Krone“, wo ihn Conny Bischofberger auf drei Seiten interviewte.

Ignoranz der „ZIB2“ und Ball-flach-Halten der Print-„Kleinen“ sind ähn-lichere Statements als auf den ersten Blick. Doch beide müssen sich künftig mehr erklären. Nicht nur kontra Konkurrenz, sondern auch zur Differenzierung im eigenen Haus. Letztlich geht es um das Eingeständnis, zwar auch digitales Fast Food anzubieten, aber für Wissenwollende das Info-Slow-Food hochzuhalten. Fußi sang schon am Samstag via X „That’s Life“. VdB hat sich einst nur zeigen lassen, als auf TikTok „Should I Stay or Should I Go“ seinen Wahlkampf einläutete. Mit der Zeit zu gehen, kann auch ein Kompromiss sein.

