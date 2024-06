Stefan Posch: Verteidiger im ÖFB-Team und bei Bologna

Stefan Posch wurde am 14. Mai 1997 im steirischen Judenburg geboren. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für den Fußball, seine Karriere begann er als Siebenjähriger bei der TuS Kraubath. 2008 ging er zum DSV Leoben, ein Jahr später zum GAK. Ab dem Jahr 2010 besuchte er die AKA HIB Liebenau und wechselte in die Jugend von Sturm Graz. 2011 ging Posch in die Akademie von Admira Wacker Mödling, wo er bis zu seinem Wechsel nach Hoffenheim spielte.

Links zu Stefan Posch: