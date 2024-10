Das Ergebnis der Landtagswahl in Vorarlberg tut den Grünen weh: Vor 40 Jahren haben sie es hier zum ersten Mal in einen Landtag geschafft. Mit 13 Prozent. Zwischendurch sind sie bei Urnengängen im äußersten Westen auf bis zu 23 Prozent gekommen und haben sich zuletzt an der Seite der ÖVP als Regierungspartei etabliert. Umso schmerzlicher ist für sie, was jetzt läuft: Am 13. Oktober sind sie im Ländle auf weniger als 13 Prozent abgestürzt. Und darüber hinaus müssen sie sich nun auf den Gang in die Opposition vorbereiten.

Es ist wie auf Bundesebene: Für die ÖVP sind sie keine attraktive Partnerin mehr. Zum einen bauen sie selbst ab, weil sie eigene Anhänger zum Beispiel mit ihrer Zustimmung zur Corona-Impfpflicht enttäuscht haben. Zum anderen ist ihre Klimapolitik etwas, was die Volkspartei nicht mehr will. Sie meint, dass ihr diese nur noch Stimmen kosten könne. Daher hat Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Ende der Zusammenarbeit längst eingeläutet. Unter anderem mit seinem Engagement für Verbrennungsmotoren.

Zeiten, in denen Grüne etwa auch in Tirol und Salzburg mitregiert haben, sind vorbei. Werner Kogler und Co. müssen davon ausgehen, bald flächendeckend in der Opposition zu sein. Wie vor vielen Jahren – und auf Jahre hinaus: Eine Perspektive, dass sich mit ÖVP oder SPÖ etwas ergeben könnte, existiert nicht. Was im Übrigen dafür sprechen würde, dass sie gleich zu einer umfassenden Neuaufstellung schreiten. Auch personell. Kogler ist erst 62, es geht jedoch darum, wer in zehn Jahren vorne stehen soll.

Die Grünen abzuschreiben, wäre andererseits daneben: Gerade wenn jetzt Regierungsprogramme mit weniger Klimapolitik anstehen, tut sich für sie eine Chance auf. Da könnten sie eine Gegenbewegung anführen. Das ist schließlich ihr Thema. Und der Druck, Klimapolitik zu betreiben, steigt.