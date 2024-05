Steckbrief Patrick Wimmer

Name: Patrick Wimmer

Patrick Wimmer Geboren am: 30. Mai 2001 in Tulln an der Donau

30. Mai 2001 in Tulln an der Donau Wohnt in: Wolfsburg

Wolfsburg Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Größe: 1,82 m

1,82 m Gewicht: 77 kg

77 kg Beruf: Profi-Fußballer

Profi-Fußballer bisherige Vereine: SV Gaflenz, Austria Wien, Arminia Bielefeld

SV Gaflenz, Austria Wien, Arminia Bielefeld aktueller Verein: VfL Wolfsburg (seit 2022)

VfL Wolfsburg (seit 2022) Familienstand: verlobt mit Sarah Janel

verlobt mit Sarah Janel Kinder: keine

Patrick Wimmer wurde am 30. Mai 2001 in Tulln geboren. Er wuchs in einer sportbegeisterten Familie auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf in Niederösterreich auf. Ganze 16 Häuser gibt es dort, erklärte er im Podcast "Kicker meets DAZN". Nach dem Ende seiner aktiven Karriere könne er sich durchaus vorstellen, dorthin zurückzukehren. "Einen konkreten Plan gibt es nicht, aber der Bauernhof soll weitergeführt werden. Es ist noch nichts konkret, aber es ist ein Thema", so Wimmer, der das Landleben liebt.

Von der Oma zum Fußballspielen "gezwungen"

Schon früh wurde Patrick Wimmers Talent von seiner Großmutter erkannt, die ihm den sprichwörtlichen "Schubs" gab. "Meine ältere Schwester hat schon vor mir Fußball gespielt und meine Oma hat mich gezwungen, dass ich mit ihr mitfahre und mitspiele, weil ich immer zu Hause gesessen bin und nichts gemacht habe. So hat sich das entwickelt, dass ich jetzt hier sitze", erzählte Wimmer im Podcast. Dabei wollte er ursprünglich in einer ganz anderen Sportart reüssieren. "In der Mittelstufe war ich im Alter von 10 bis 14 drei, vier Jahre Gewichtheber und war auch internationaler Meister in meiner Gewichtsklasse", so Wimmer. Damals sei er "ein bisschen fester gewesen" und "es gab nicht so viele gute Gegner in meiner Altersklasse und es war nicht so schwer, zu gewinnen."

Patrick Wimmer bei Austria Wien

Patrick Wimmers professionelle Karriere begann beim SC Sitzenberg-Reidling, bevor er über die Stationen SG Waidhofen/Ybbs und SV Gaflenz schließlich den Sprung in die Akademie von Austria Wien schaffte. Bei den Veilchen gelang Wimmer rasch der Durchbruch, bereits nach sechs Monaten in der ersten Liga stieg er in die erste Mannschaft auf. Im Dezember 2019 gab er sein Debüt in der Bundesliga im Derby gegen Rapid.