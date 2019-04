Den prominentesten Babybauch stellt derzeit wohl Herzogin Meghan zur Schau. Während die Royal-Fans der Geburt des "Baby Sussex" entgegenfiebert, sind die heimischen Promi-Ladys mit ihrer eigenen Schwangerschaft beschäftigt.

Das Jahr 2019 scheint ein besonders fruchtbares zu sein, wie der Blick auf unsere Promis zeigt. Kaum ein Red Carpet oder Society-Event ohne einen Babybauch. Wir geben einen Überblick, welche Models, Moderatorinnen oder Schauspielerinnen aus Österreich derzeit guter Hoffnung sind:

"Vorstadtweib"-Martina Ebm

© imago images / Viennareport

Mit dem Regisseur Umut Dag ist die Wienerin schon seit 7 Jahren liiert. Für das Paar, das Berufliches und Privates strikt getrennt hält, ist es bereits Baby Nummer drei: Ebm und Dag sind Eltern von zwei Buben, die Zwillinge kamen 2017 zur Welt. Während schon im Februar, über eine neuerliche Schwangerschaft gemunkelt wurde, gab es die offizielle Bestätigung erst im Rahmen der Romy Gala - hier konnte die Schauspielerin ihre Kugel nicht mehr verstecken.

Moderatorin Mirjam Weichselbraun

© imago images/Revierfoto

Auch bei der schönen Moderatorin wurde spekuliert ob Baby Nr. 2 unterwegs ist. Ende Februar bestätigte Sie dann via Facebook und Instagram offiziell, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Gepostet wurde ein "Mensch Ärgere dich nicht"-Spielebrett. Dazu schrieb Mirjam Weichselbraun: „Endlich haben unsere Spieleabende wieder einen Sinn. ‚Mensch ärgere dich nicht‘ macht zu viert einfach mehr Spaß. Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr eine/n vierte/n Spieler/in in unserer Familie begrüßen werden.“ Mit Künstlermanager Ben Mawson hat die 37-jährige Moderatorin bereits eine Tochter, Maja.

Model und Ärztin Christine Reiler

Die Ärztin und ehemalige Miss Austria Christine Reiler gab ebenfalls über Instagram ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Die 36-Jährige und ihr Ehemann Markus dürfen sich zum zweiten Mal über Nachwuchs freuen. Das Paar ist seit Juli 2015 verheiratet. 2017 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. und krönte ihr Glück Von 2007 bis 2009 war die gebürtige Niederösterreicherin mit Schwimmer Markus Rogan liiert.

Schauspielerin Hilde Dalik

© imago images / Future Image

Am 22. August 2012 bestätigten Michael Ostrowski und "Vorstadtweib" Hilde Dalik bei einer Filmpremiere im Wiener Volkstheater: „Ja, wir sind ein Paar.Obwohl sie immer noch ungern über ihre Beziehung oder ihr Privatleben sprechen, sind die Baby-News Anfang Jänner 2019 durchgesickert. Hilde Dalik (40) erwartet von ihrem Freund, Michael Ostrowski (46), ein Baby!

Moderatorin Johanna Setzer

Die Café-Puls-Familie wächst. Nachdem Bianca Schwarzjirg (38) Mutter geworden ist, gibt es bald das nächste Baby im Frühstücksfernsehen. Johanna Setzer (39) und ihr Lebensgefährte, Anwalt Nikolaus Rast, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Wann es zur Welt kommen wird? "Es wird ein Sommerbaby", verrät sie freudestrahlend.

Politiker-Gattin Tajana Gudenus

Babyfreude bei Familie Gudenus. Der geschäftsführende Klubobmann der FPÖ und seine Frau Tajana erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das Paar feierte erst Anfang April den ersten Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Anastasia, nun gibt es für Johann Gudenus und seine Ehefrau Tajana den nächsten Grund zur Freude: Ein kleiner Bruder für Anastasia soll bereits unterwegs sein, wie aus dem Umfeld der Familie bestätigt wurde.

© imago images / SKATA