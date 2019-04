Das 32-Jährige Model Barbara Meier hat eine hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Schien sie am Anfang noch etwas unsicher in der Modelwelt, ist sie inzwischen von hochkarätige Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Neben zahlreichen Jobs als Model und Schauspielerin blieb auch noch Zeit für die Liebe.

Steckbrief

Name : Barbara Meier

Geburtsdatum : 25. Juli 1986

Sternzeichen : Stier

Beruf : Model, Schauspielerin, Autorin

Beziehungsstatus : verlobt mit Klemens Hallmann

Kinder : Keine



Das Mädchen von nebenan...

Natürlich, wunderschön und noch nicht wirklich selbstbewusst. So lernten wir Barbara Meier in der zweiten Staffel "Germany's Next Topmodel" kennen. War sie doch eine ganz gewöhnliche Mathematikstudentin aus Bayern, ehe sie eines Tages von einem Modelscout in einem Einkaufszentrum entdeckt und zum Casting für die eingeladen wurde.

In der Sendung überraschte sie die Zuseher und heutigen Fans das erste Mal. Denn Sie setzte sich gegen insgesamt 16.000 Konkurrentinnen durch und gewann 2007 die Model-Casting-Show "GNTM".

...erobert die große Welt

Sie selbst glaubte anfangs am wenigsten daran, das Zeug zum Model zu haben; doch nach dem Sieg in der TV-Show war Barbara Meier nicht mehr zu stoppen. Das Studium hängte sie an den Nagel, stattdessen zierte sie die Titelseiten von Vogue, Madame Figaro, Marie Claire, L’Officiel und Grazia. Sie machte Werbung für Marken wie Pantene, C&A, Disneyland Paris, Yogurette, Müller Milch und McDonald’s.

Vom Laufsteg aufs Tanzparkett

Gleichzeitig stieg ihre Beliebtheit in sozialen Netzwerken. Sie avanciert zur Influencerin und macht ihr Profil zu Geld. Immer wieder stellt sie Produkte vor und wirbt online für unterschiedliche Marken. Neben Laufstegaufträgen und Rollen für Film und Fernsehen (u.a.: "Schreie der Vergessenheit, SOKO Stuttgart, der Alte) schrieb sie auch einen Ernährungsratgeber "Dein Weg zum Glücksgewicht: Bewegung statt Diät*". Zuletzt Barbara Meier von einer ganz neuen Seite bewundern. Bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" schwang sie im Jahr 2018 das Tanzbein

Ihre Große Liebe

Die Tanz Sendung war aber nicht das wichtigste Ereignis 2018. Nein, diesen Platz nahm ihre Verlobung mit Immobilien-Tycoon Klemens Hallman ein. Seit Seit April 2016 ist die fleißige Barbara Meier mit dem gut situierten Österreicher liiert. Der 43-jährige Klemens Hallmann hat es mit Zinshäusern zu einem der reichsten Österreicher gebracht. Im Ranking der 100 reichsten Österreicher ist er auf Platz 43 gelistet.

» Mir hat keiner etwas geschenkt «

Dabei kommt er aus ganz bodenständigen Verhältnissen - wie Barbara auch. Seinen Erfolg schuldet er viel harter Arbeit, verrät Hallmann in einem Interview mit "Gewinn". " Ich habe mich hochgearbeitet. Ich sage das nicht nur, weil es sich gut anhört, sondern weil es die Wahrheit ist. Du musst investieren, um etwas zu bekommen: Geld, Arbeit, Lebenszeit. Mir hat keiner etwas geschenkt."

» Wenn es passt, passt es einfach «

Dass seine Verlobte Barbara ebenfalls engagiert ihre Karriere verfolgt, gefällt ihm. Das Powercouple hat beim Thema Erfolg offenbar die selbe Einstellung.

"Eigentlich wussten wir schnell, dass wir zueinander gehören. Wenn es passt, passt es einfach", sagt das Model im Interview mit der Illustrierten "Gala".

Jetzt wird geheiratet

Nach fünf Jahren Beziehung und dem filmreifem Heiratsantrag in Cannes folgt 2019 die Hochzeit in Venedig. Es soll ein glamouröses Fest mit italienischem Flair werden. Auch der Hochzeitstanz steht schon fest: Es wird ein Walzer sein. Und das wird eine wahre Premiere: Die beiden haben noch nie in der Öffentlichkeit miteinander getanzt.