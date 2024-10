News: Was lernen Sie gerade?

Wir als Foodora lernen im Moment, wo wir mit Blick auf die Bedürfnisse der Menschen in Österreich Aufholbedarf haben. Wir sind in den Ballungszentren solide aufgestellt, im ländlichen Raum gibt es aber Aufholbedarf. In diesen Gegenden sehen wir die Chance, die Versorgung stark zu verbessern. Gerade ältere Menschen tun sich schwer, mit dem Auto irgendwohin zum Einkaufen zu fahren.

News: Von wem lernen Sie?

Ich habe den Vorteil, Teil eines internationalen Konzerns mit 70 Märkten zu sein, viele davon sind Österreich in der Entwicklung voraus. In Südkorea etwa wird dreimal so viel bestellt. Von diesen Schwesterunternehmen lasse ich mich inspirieren. Und ich habe immer ein Auge darauf, was die Konkurrenz so macht.

News: Was kann man von Ihnen lernen?

In einem dynamischen Umfeld wie unseren muss man sich trauen, Dinge zu probieren. Selbst wenn es trotz guter Planung nicht funktioniert hat, hat man im besten Fall dabei Wichtiges gelernt. Den Mut, Dinge auszuprobieren und mit potenziellem Scheitern leben zu können, habe ich mir defintiv angeeignet.