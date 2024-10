News: Was lernen Sie gerade?

Ich lerne gerade sehr mühselig, mich von meiner Handysucht zu befreien. Ohne Coaching, in Eigendisziplin und in Baby-Steps möchte ich mich von meinem Handy lösen und mich unabhängiger von der digitalen Welt machen. Mein Ziel ist es, mit beiden Füßen wieder in der echten Welt zu stehen.

News: Von wem lernen Sie?

Ich glaube, echte Veränderungen im -Leben passieren oft erst, wenn man -einen gewissen Leidensdruck verspürt, und der kommt von einem selbst. Daher muss man letztlich von sich selbst lernen. Natürlich ziehe ich viel Wissen, aber auch gefährliches Halbwissen aus den sozialen Medien. Entscheidend ist, dass ich in der Lage bin, für mich zu -filtern und die richtigen Ansätze daraus mitzunehmen.

News: Was kann man von Ihnen lernen?

Man kann von mir lernen, dass niemand perfekt ist – ich schon gar nicht – und dass das nichts ist, wofür man sich -schämen muss. Offen über die eigenen Fehler zu sprechen, hilft enorm, sie zu erkennen und daran zu arbeiten.