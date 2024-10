News: Was lernen Sie gerade?

Ich mache gerade eine Ausbildung zum Konfliktcoach. Unterschiedliche Interessen sind menschlich. Zu wissen, wie man mit den Dingen umgeht, finde ich sehr bereichernd – und wichtig. Ich liebe es, zu lernen, und lernen kann man von jedem. Es kommt auch darauf an, die eigene Komfortzone zu verlassen.

News: Von wem lernen Sie?

Ich versuche, auch aus negativen Beispielen bewusst zu lernen – also wenn ich mit jemandem nicht so gut kann. Dann stelle ich mir zwei Fragen. Die eine lautet: Wie würde ich agieren, wäre ich mein Gegenüber? Die andere: Was kann ich beitragen, besser machen?

News: Was kann man von Ihnen lernen?

Begeistert zu handeln, ausgetretene Pfade zu verlassen und andere Denkweisen anzunehmen. Ich will Menschen inspirieren und sie dabei unterstützen, über den eigenen Tellerrand zu schauen.