Konrad Paul Liessmann

"Kluge Warnschüsse"

Die Einschätzung, in Kärnten wäre ein Debakel der SPÖ zu beobachten, teile ich nicht. Die Verluste sind zwar überraschend hoch, aber dass die SPÖ die bestimmende Kraft in Kärnten bleibt, steht außer Streit. Deshalb ist auch die österreichische Besonderheit der Landeskaiser nicht in Gefahr: In Tirol, Niederösterreich und jetzt in Kärnten wurden die Landeshauptleute zwar abgestraft, aber nicht so, dass sie nicht mit erheblichen Mehrheiten weiterregieren könnten. Ich halte das für kluge Warnschüsse des Wählers, die darauf aufmerksam machen, was sich an Lebensbedingungen verschlechtert hat. Und wen als diejenigen, die Verantwortung tragen, soll man denn in die Verantwortung nehmen? Es ist auch beruhigend, dass sich die FPÖ kaum nennenswert steigern konnte, weil neben ihr noch eine andere Kraft imstande war, Proteststimmen zu binden. Mit dem Phänomen, dass auf regionaler Ebene neben den Parteizentralen auch regionale Kräfte eine Rolle spielen, werden wir uns vertraut machen müssen. Das halte ich im Sinn der demokratischen Partizipation für prinzipiell nicht negativ.

Zwei Beobachtungen geben mir allerdings zu denken: Der Trend, dass Regierungsparteien verlieren, ist zwar bei den Regionalwahlen weitgehend bestätigt worden, aber die ÖVP war in Kärnten ja in der Regierung und hat es als kleinere Kraft doch geschafft, ohne spektakuläre Aktionen unerwartet leichte Zugewinne zu erzielen. Auf der anderen Seite sind die Grünen, der kleine Koalitionspartner in der Bundesregierung, untergegangen. Das lehrt uns unter anderem, dass der durch spektakuläre Protestaktionen erzeugte Eindruck, das Klima sei unser wichtigstes Thema, eine vollkommene mediale Fehleinschätzung ist. Hier wird ein elitäres Problem, das Hietzinger Gymnasiastinnen interessiert, zu einem riesigen Thema gemacht. Das ist doppelt bedenklich: 1) Was ist von Medien zu halten, die derartige Fehleinschätzungen produzieren? Und 2) ist es ja nicht so, dass Klima kein Problem wäre.