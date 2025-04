Es gibt, Ironie der Geschichte, niemals eine radikalere Form der Deglobalisierung als einen globalen Krieg, zumindest was die nicht den Krieg betreffende Mobilität von Menschen und Gütern betrifft. Nur die Globalisierung der Information scheint unumkehrbar zu sein, und ob das eine gute Nachricht ist, kann man möglicherweise auch noch nicht abschließend bewerten.

Was mir in den Banater Bergen ebenfalls bewusst geworden ist: Die Beschreibung des Weltgeschehens ist etwas, das die Bewohner großer Städte für die Bewohner großer Städte machen. Dass sich in den Mantelfalten der Zeitgeschichte Regionen verbergen, in denen trotz ihrer Einbindung in das globale Netz der Kommunikation andere Zeitverhältnisse dominieren, gerät dabei vollkommen aus dem Blick. Im Banat und in Siebenbürgen leben die deutschsprachigen Nachfahren von Siedlern, die in einer ersten Welle noch im Mittelalter nach Südosten aufbrachen und in einer zweiten Welle von Maria Theresia angesiedelt wurden. Die Siebenbürger Sachsen und die Banater Schwaben haben die Jahrhunderte überdauert, sie sind das Ergebnis früher Formen der Globalisierung (die immer auch Kolonisierung gewesen ist und bleiben wird), aber sie haben sich auch dann nicht ausschließlich in die Opferrolle fallen lassen, als sie, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, Opfer von Vergeltung und Vertreibung wurden. Ihre Zuflucht und Burg war die Sprache, die sie über Jahrhunderte in der Fremde pflegten.

Herta Müller, die Literatur-Nobelpreisträgerin des Jahres 2009, ist das berühmteste Beispiel innerhalb einer beeindruckend breiten Bewegung der Selbstbehauptung durch Sprachbehauptung. An der Peripherie der Globalisierung gehen die Uhren noch immer ein wenig anders als in ihren gleichgeschalteten Zentren. Man möchte den Hauptstadthektikern, die sich in der Endgültigkeit ihrer Weltbeschreibung ständig neu überbieten, gern regelmäßige Reisen in die Balkanberge empfehlen.